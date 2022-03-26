COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

阿嬤祖傳秘方！他端出「整盤土黃色」　老婆一吃秒衝去吐

▲網友和阿嬤學習一道「蝦子炒韭菜」，回家煮給老婆吃，老婆卻吃一口就衝去狂吐。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友和阿嬤學習一道「蝦子炒韭菜」，回家煮給老婆吃，老婆卻吃一口就衝去狂吐。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 15:36:15

廚藝除了需要大量練習，有時也講究天份，就有一名網友表示，他和阿嬤學習一道「蝦子炒韭菜」，回家煮給老婆吃，老婆卻吃一口就衝去狂吐，讓他感到不解，貼文曝光後，網友一看照片也嚇得反胃，直呼：「她願意吃那一口已經是真愛了！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（25）日在「爆怨2公社」中貼文，他表示自己煮了一盤「蝦子炒韭菜」，是以前和阿嬤學習怎麼做的，炒完這道菜感到非常滿意，「畢竟是我阿嬤的祖傳秘方」，沒想到老婆卻嫌棄「很烙賽」，還吃一口就跑去吐了，讓他困惑問：「難不成懷孕了？」 

▲阿嬤教「這道菜」！他端整盤祖傳秘方　老婆一吃秒衝去吐。（圖／翻攝自爆怨2公社）
▲原PO煮了一盤「蝦子炒韭菜」，還驕傲表示是祖傳秘方。（圖／翻攝自爆怨2公社）
只見這道菜外觀看起來糊在一起，顏色又是土黃色，讓不少網友看了也反胃，「蝦子炒韭菜沒問題，有問題的是…視覺方面」、「我朋友昨天去海產店喝醉，吐出來的也是這樣」、「她願意吃那一口已經是真愛了」、「很像新生兒的產物」、「看了都沒食慾」、「我突然覺得我的廚藝好多了」。 

也有網友發現，裡頭的食材根本不是蝦子，而是中卷，「那是蝦蝦嗎？我眼睛業障深重」、「根本就是中卷吧」、「蝦？在哪？圖文不符」、「蝦在哪？這是中卷吧」、「先不說口味味道如何⋯這蝦子是新品種嗎」、「原來…中卷已經改名叫蝦子了喔」。（編輯：賴禹妡） 

鐵板燒「炒高麗菜」特香？老饕曝3致勝關鍵：口感秒上來

「這蔬菜」竟大受歡迎！女孩們亮好處狂讚：吃10盤不誇張

她天天煮「豐盛10道菜」當晚餐！全家人卻崩潰：勸都沒用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀