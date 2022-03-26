阿嬤祖傳秘方！他端出「整盤土黃色」 老婆一吃秒衝去吐
廚藝除了需要大量練習，有時也講究天份，就有一名網友表示，他和阿嬤學習一道「蝦子炒韭菜」，回家煮給老婆吃，老婆卻吃一口就衝去狂吐，讓他感到不解，貼文曝光後，網友一看照片也嚇得反胃，直呼：「她願意吃那一口已經是真愛了！」
該名網友昨（25）日在「爆怨2公社」中貼文，他表示自己煮了一盤「蝦子炒韭菜」，是以前和阿嬤學習怎麼做的，炒完這道菜感到非常滿意，「畢竟是我阿嬤的祖傳秘方」，沒想到老婆卻嫌棄「很烙賽」，還吃一口就跑去吐了，讓他困惑問：「難不成懷孕了？」
只見這道菜外觀看起來糊在一起，顏色又是土黃色，讓不少網友看了也反胃，「蝦子炒韭菜沒問題，有問題的是…視覺方面」、「我朋友昨天去海產店喝醉，吐出來的也是這樣」、「她願意吃那一口已經是真愛了」、「很像新生兒的產物」、「看了都沒食慾」、「我突然覺得我的廚藝好多了」。
也有網友發現，裡頭的食材根本不是蝦子，而是中卷，「那是蝦蝦嗎？我眼睛業障深重」、「根本就是中卷吧」、「蝦？在哪？圖文不符」、「蝦在哪？這是中卷吧」、「先不說口味味道如何⋯這蝦子是新品種嗎」、「原來…中卷已經改名叫蝦子了喔」。（編輯：賴禹妡）