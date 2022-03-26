內需市場熱絡　餐飲業「求才1.2萬人」破14年紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞動力發展署說明，隨著疫苗施打覆蓋率提高，以及防疫管制措施逐步鬆綁迎來商機，內需服務業就業市場漸趨熱絡，促使餐飲業積極招募人才。
根據勞動部勞動力發展署統計，今年2月「餐飲業」的新登記求才人數1.2萬人，相較於1月成長10.55%；較去（110）年同月成長28.35%，創下自97年以來，同期求才人數最高紀錄。
勞動部勞動力發展署提到，釋出的職缺中，以「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」為最多，合計占「餐飲業」總求才人數近7成。瓦城泰統集團、貳樓餐飲股份有限公司、王品集團、鼎泰豐，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以餐飲服務及接待員、儲備幹部為主。
值得注意的是，其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達44K，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達60K，勞動部勞動力發展署呼籲，對餐飲業有興趣的民眾，歡迎把握機會投遞履歷。
勞動部勞動力發展署表示，因應疫情趨緩與年後轉職潮，全國各地就業中心辦理的徵才活動持續展開，並依實際情況而有彈性變動，如欲獲得更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助。