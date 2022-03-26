COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內需市場熱絡　餐飲業「求才1.2萬人」破14年紀錄

▲大型餐飲業釋出職缺，其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達44K，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達60K。（圖／瓦城提供）
▲大型餐飲業釋出職缺，其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達44K，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達60K。（圖／瓦城提供）

記者許若茵／台北報導

2022-03-26 18:05:17

疫情趨緩防疫鬆綁，內需服務業就業市場熱絡，根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年2月「餐飲業」的新登記求才人數1.2萬人，創下自97年以來，同期求才人數最高紀錄。鼎泰豐和瓦城等集團職缺薪資最高更可達44K與60K。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞動力發展署指出，今年2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.2萬人，較上月減少8.13%，新登記求才人數總計10.2萬人，較上月減少0.92%，平均每一位求職者有1.95個工作機會，即求供倍數為1.95倍。

勞動部勞動力發展署說明，隨著疫苗施打覆蓋率提高，以及防疫管制措施逐步鬆綁迎來商機，內需服務業就業市場漸趨熱絡，促使餐飲業積極招募人才。

根據勞動部勞動力發展署統計，今年2月「餐飲業」的新登記求才人數1.2萬人，相較於1月成長10.55%；較去（110）年同月成長28.35%，創下自97年以來，同期求才人數最高紀錄。

勞動部勞動力發展署提到，釋出的職缺中，以「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」為最多，合計占「餐飲業」總求才人數近7成。瓦城泰統集團、貳樓餐飲股份有限公司、王品集團、鼎泰豐，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以餐飲服務及接待員、儲備幹部為主。

值得注意的是，其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達44K，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達60K，勞動部勞動力發展署呼籲，對餐飲業有興趣的民眾，歡迎把握機會投遞履歷。

勞動部勞動力發展署表示，因應疫情趨緩與年後轉職潮，全國各地就業中心辦理的徵才活動持續展開，並依實際情況而有彈性變動，如欲獲得更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助。

全基隆卡拉OK小吃店停業3日 醫評「不需要」提管制加強

影／藍綠白同場！陳時中、蔣萬安互動熱絡　柯文哲快閃

暫緩青少年第三劑、兒童疫苗　ACIP專家親解兩派觀點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀