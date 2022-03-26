眾量級爆分手後新影片！鐵粉揪Andy「異常舉動」：超尷尬
YouTub頻道「眾量級CROWD」以情侶影片爆紅，Andy與家寧逗趣又恩愛的互動，吸引不少粉絲關注，但3月初傳出兩人疑似分手，女方生日文更是僅上傳獨照，不見男友身影，雖然事後透過友人澄清並沒有分手，但始終未親自出面說明，今（26）日最新影片中，也被眼尖網友發現「互動尷尬」，Andy影片中的異常舉動，更讓分手傳聞再次受到關注。
「眾量級CROWD」在爆出分手後，26日首度上傳全新影片，兩人在片中合體介紹手遊，玩起真人版大富翁，互相執行超殘酷懲罰，包括生吃洋蔥、辣椒、、戴豬鼻子等，雖然與往常一樣互相惡搞對方，但卻被網友發現沒有以往的甜蜜感。
網友看完影片後表示「總覺得這次影片跟往常的比沒那麼有趣跟甜蜜」、「看今天的影片感覺Andy與家寧之間的感覺不同了」、「從Andy的語氣和身體語言能感受到一點尷尬，也沒有以前那麼嗲了，希望是我錯覺 還有Andy的臉都凹下去，要保重」、「感覺他們真的分手了」。
除此之外，鐵粉還在影片的最後發現，家寧伸手與Andy雙手擊掌，女方順勢十指緊扣，但男方卻全程手掌僵硬，沒有回握家寧的雙手，眼神也隨即飄開，對著鏡頭說出收尾的文字，讓不少粉絲見狀，更加擔心兩人的感情狀況。（編輯：鍾怡婷）