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男分享「40年房貸還20年」！過來人點頭：被發現財富秘密

▲原PO認為「房貸只要還一半」，引發兩派網友戰翻。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO認為「房貸只要還一半」，引發兩派網友戰翻。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 22:58:112022-03-26 22:59:33

台灣房價不斷上漲，許多銀行為了吸引民眾借貸，推出40年的房貸，將房貸的還款期拉長，減輕買房族的負擔，對此，就有男網友分享自己見解，認為「40年房貸只需要還20年」。

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▲一名女網友發文，表示自己存到頭期款想買房，但家人卻以3理由唱衰她，貼文一出，網友一面倒喊「衝吧」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO認為，增貸買下一間房子才是正確理財手法。（圖／NOWnews資料照片）
根據原PO於《PTT》以「為什麼很多人覺得背40年房貸一定要還完？」為題發文，他認為「如果是以前利率10幾%的時代有錢就還房貸合理，但現在房貸利率才1%多，就算再怎麼升息頂多也2%有找」。

他提到「現在去投資定存股，隨便都3-5%以上，甚至你房貸40年，你還個20年，後面20年根本也不用還完，就可以再去增貸買下一間房子」，他表示自己不懂為何大家都認為40年房貸一定要還完，更直言「這是什麼舊時代的觀念？」

該理財觀點受到網友討論，部分網友相當認同，「被你發現財富秘密了」、「講出來幹嘛」、「哪天升超過5% 當然就還光，現在就是儘量少還」、「一般房貸適合長期攤還的型態，理財型則適合短期投資或周轉」、「低調好嗎？金融市場本來就是割韭菜的遊戲」。

但也有留言相當不認同，「問題是每個人需求的現金流不一樣啊，早還完也沒什麼不對」、「增貸後就不用還了？」、「最後還是要有人還完，你不出誰出」、「你再買下一間，就沒有下一間的房貸嗎」、「沒有一定要還完阿，但如果是自住，你想繼續住在裡面就要每月繼續還錢，這需要懷疑嗎？」

有網友分析指出「說穿了，貸款買房就是開槓桿 」，若是平常順利的時候當然都沒事，一間貸一間，槓桿越開越大，但實際上，現金流斷裂就是開槓桿最大的風險，像是房子租不出去的風險，且房子也不是馬上就能脫手，他也舉例，就像很多企業不是死在經營不善，而是死在負債太多金流一時軋不過來，「老一輩的人都要大家不要一直融資，還是有道理在的」。（編輯：鍾怡婷）

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