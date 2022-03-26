男分享「40年房貸還20年」！過來人點頭：被發現財富秘密

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他提到「現在去投資定存股，隨便都3-5%以上，甚至你房貸40年，你還個20年，後面20年根本也不用還完，就可以再去增貸買下一間房子」，他表示自己不懂為何大家都認為40年房貸一定要還完，更直言「這是什麼舊時代的觀念？」
該理財觀點受到網友討論，部分網友相當認同，「被你發現財富秘密了」、「講出來幹嘛」、「哪天升超過5% 當然就還光，現在就是儘量少還」、「一般房貸適合長期攤還的型態，理財型則適合短期投資或周轉」、「低調好嗎？金融市場本來就是割韭菜的遊戲」。
但也有留言相當不認同，「問題是每個人需求的現金流不一樣啊，早還完也沒什麼不對」、「增貸後就不用還了？」、「最後還是要有人還完，你不出誰出」、「你再買下一間，就沒有下一間的房貸嗎」、「沒有一定要還完阿，但如果是自住，你想繼續住在裡面就要每月繼續還錢，這需要懷疑嗎？」
有網友分析指出「說穿了，貸款買房就是開槓桿 」，若是平常順利的時候當然都沒事，一間貸一間，槓桿越開越大，但實際上，現金流斷裂就是開槓桿最大的風險，像是房子租不出去的風險，且房子也不是馬上就能脫手，他也舉例，就像很多企業不是死在經營不善，而是死在負債太多金流一時軋不過來，「老一輩的人都要大家不要一直融資，還是有道理在的」。（編輯：鍾怡婷）