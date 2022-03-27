真的很硬！馬祖北竿硬地超級馬拉松　3月26日近千人齊跑

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連江縣政府辦理第6屆的馬祖北竿硬地超級馬拉松，今年報名人數超過1200人，報到人數則為946人，其中以12.5公里體驗組與25公里超半程馬拉松人數最多，而非本島地區的參賽者也超過900人。與一般超級馬拉松賽事不同的地方是島上地形蜿蜒起伏，挑戰參賽者的耐力及意志力，不過沿途可欣賞馬祖獨特風貌，像是彷彿置身於歐洲的芹壁村，以及戰地人文歷史，尤其馬祖播音站讓人感受戰地氛圍，因此賽事依舊保持千人參與的規模。而今年特別增設在地跑者激勵獎金，凡身份證字號開頭為Z的前三名跑者即可額外獲得獎金。
12.5公里男子組與女子組第一名分別為曹鼎、歐馨嬪，過去曾為世新大學女子籃球隊的歐馨嬪提到：「自己是被朋友吳孟蕎抓來的，因為沒來過馬祖，想說可以報名看看。」25公里則由宋子銘、李佳晏奪得男、女子組冠軍；50公里超級馬拉松男子組冠軍獎盃則由市民跑者之王李智群蟬聯寶座，李智群表示：「今年不僅賽道硬，時冷時熱的天氣也很硬，發現每一圈都有落後，後來只求配速穩定。」50公里超級馬拉松女子組冠軍獎盃則由李佳玫奪得，甫於3/20榮獲萬金石馬拉松女子組冠軍，又來征戰北竿硬地超馬的佳玫則說到：「真的非常硬。」