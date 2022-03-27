停車場「離譜景象」自私可恥！彰化人道歉：水準只有這樣
通常到停車場停車，駕駛人都是將愛車停放在停車格內，但這種離譜又奇特的景象你看過嗎？一名彰化男網友昨（26）日氣憤在臉書貼出一張停車場照片，怒喊「自私又可恥的行為」，原來是有一整排車子疑似為了躲收費，竟未正確停在車格內，貼文及照片一出，立刻掀起熱議。
該名男網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，怒喊「自私，又可恥的行為」，而從照片可以看到，彰化這間寶雅的停車場中，竟然有一整排汽車直接停放在停車格外，但本來應該停放車子的停車格內卻空空如也，畫面相當詭異。
貼文及照片一出，立刻掀起熱議，「現在的人就是敢的人夾去配，只要夠不要臉，一下子就省了停車費了」、「公民道德教育未落實」、「抱歉…彰化人水準就只有這樣而已……！對不起！」、「可憐，停車費都不想繳就別開車出門丟臉了」、「刷一排省錢」、「彰化這些停車的水準真高，我開眼界了」、「有錢開車沒錢繳停車」；其中，甚至釣出苦主回應，「那天我繳錢，反而後面的人直接停橫的擋住我的路，我好像白X」。
事實上，經《NOWnews今日新聞》記者詢問，根據在地人說法，該店家是寶雅彰化金馬店，地址是彰化縣彰化市金馬路二段1號，若民眾有到該店家消費，還是要遵守規定，別為了貪圖一時方便、省停車費而造成他人困擾，影響他人權益。（編輯：郭佩蓉）