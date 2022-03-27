掃墓前必看！清明節「10大禁忌」千萬別犯　4水果不要拜

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民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。
2、掃墓要下午5：00前完畢：
掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。
3、不要去有祖先牌位的朋友家：
清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。
4、掃墓完不宜直接回家：
掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。
5、清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：
家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。
6、四種水果不要拜：
不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。
7、不要買鞋穿上山:
因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。
8、不要拍照：
到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。
9、清明當天生日者不要掃墓：
清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。
10、不要亂拜拜：
不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。