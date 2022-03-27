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掃墓前必看！清明節「10大禁忌」千萬別犯　4水果不要拜

▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 10:53:25

4月5日就是一年一度的清明節了，許多人早已安排好掃墓祭祖事宜，對此，小孟老師就分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。

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▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）
1、不要隨意進出老宅：

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2、掃墓要下午5：00前完畢：

掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3、不要去有祖先牌位的朋友家：

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4、掃墓完不宜直接回家：

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5、清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6、四種水果不要拜：

不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7、不要買鞋穿上山:

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8、不要拍照：

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9、清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10、不要亂拜拜：

不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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