COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

清明掃墓陰氣重！專家「3步驟」去晦化煞　避免運勢低落

▲清明節掃墓陰氣重，回家後三步驟避免運勢低落。（示意圖／取自pixabay）
▲清明節掃墓陰氣重，回家後三步驟避免運勢低落。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 07:00:00

清明最重要活動即為掃墓祭祖慎終追遠，萬一個人感到最近運勢低落行運不佳，至眾多墳墓的陰地掃墓，擔心卡到陰，掃墓後感覺精神渙散、衰運纏身，該怎麼辦？命理專欄《旺好運》谷帥臻老師分享，3步驟去晦化煞，避免運勢低落。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲口唸七星咒並跨越金火，可以將晦氣留在家門外。（圖／取自《旺好運》）
▲口唸七星咒並跨越金火，可以將晦氣留在家門外。（圖／取自《旺好運》）
一、過金火去晦氣：

入家門之前，先準備七張壽金，將壽金對摺，正面向外，放在外門入口的地上，點火後，跨越金火，口中唸誦七星咒（讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄），再進入家裡，但不可回頭。

▲化煞三寶，茉草、艾草、芙蓉。（圖／取自《旺好運》）
▲化煞三寶，茉草、艾草、芙蓉。（圖／取自《旺好運》）
二、洗身化煞法：

1．準備一桶冷水與熱水混合的「陰陽水」。

2．準備「化煞三寶」（艾草、茉草、芙蓉草）每種七葉。

3．準備「粗鹽」與「米」。

4．準備「檀香末」。

5．將「陰陽水（要有溫度）」加入化煞三寶、鹽、米、若有「午時水」更佳。 

6．洗身法：由頭到腳全身洗淨一遍；如有「檀香末」再從頭到腳洗淨一遍。

三、持咒化煞法：

洗身後，專心唸誦「金光神咒」30分鐘至全身發熱出汗，可化解煞氣。

金光神咒：

天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通，

三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身，

視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生，

受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，

萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，

內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰，

金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

清明節將至！專家曝「7招開運法」　除去晦氣吸收正能量

清明掃墓「掛紙」不可忘！專家教4步驟：幫祖先趕走孤鬼

清明掃墓要注意！專家曝「7大禁忌」　這類人千萬不要去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀