清明掃墓陰氣重！專家「3步驟」去晦化煞　避免運勢低落

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入家門之前，先準備七張壽金，將壽金對摺，正面向外，放在外門入口的地上，點火後，跨越金火，口中唸誦七星咒（讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄），再進入家裡，但不可回頭。
二、洗身化煞法：
1．準備一桶冷水與熱水混合的「陰陽水」。
2．準備「化煞三寶」（艾草、茉草、芙蓉草）每種七葉。
3．準備「粗鹽」與「米」。
4．準備「檀香末」。
5．將「陰陽水（要有溫度）」加入化煞三寶、鹽、米、若有「午時水」更佳。
6．洗身法：由頭到腳全身洗淨一遍；如有「檀香末」再從頭到腳洗淨一遍。
三、持咒化煞法：
洗身後，專心唸誦「金光神咒」30分鐘至全身發熱出汗，可化解煞氣。
金光神咒：
天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通，
三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身，
視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生，
受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，
萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，
內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰，
金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。