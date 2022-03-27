到大公司面試遇「暗黑潛規則」崩潰！過來人抖真相：正常

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原PO接著說，2月2日沒下落，於是打電話過去詢問，被通知下週電話三面，後來2月4日電話三面、2月11日一樣沒下落，再打過去詢問，被告知評價良好，機會很大，但核薪後沒問題才發offer，約要一到兩週。
2月12日對方請原PO提供薪資證明、2月13日目前還沒回覆，但看起來審核完後沒問題的話，對方就會打電話給原PO討論多少薪水可以接受，接受後才會正式發offer，「我在想沒打電話問的話可能會更久」，但到現在都一個多月了還沒結果，讓她整顆心都懸在那。
原PO表示自己陸續有其他面試及offer，「但這間公司是第一志願，其他offer就被我拒絕或是往後延說要晚點回覆」，也讓她不禁抱怨「大公司一定要搞這麼久…？我知道一定一堆人比我還久，以下請各位被超久面試搞到快瘋的卡友們現身說法，或是為大公司平反的朋友也歡迎出來說說看～ 我知道流程一定繁雜啦但就是想抱怨…」。
貼文一出，掀起熱議，「當初面G，從投到offer get，花了半年」、「真的好久，會不會等入職都要四月了」、「我有間萬人公司也是一樣等超久，12月初一面，然後一月二面，過年前三面，年後四面，二月底才終於拿到offer，但是我的第一志願，其他家錄取的我也只能能拖就拖能延就延，幸好最後有拿到offer 才鬆口氣」、「我也是這樣，後來想說拖越久不要也罷，反正還有其他家在等我」、「這個我就不會去，耍人」、「通常公司如果要你，當天人資就打來了」。
其中，也有許多過來人直呼「很正常」，「大公司不缺人啊，流程超多，人資有時候又偷懶一下，一個月多正常」、「一個月還好，很正常」、「我面試我們公司的時候也歷經了2-3個月喔！不包含它們hold住application的一個月」、「正常，很多公司不知道還要搞多久」、「外商更久，我去年二月面試一間外商，3月第二次面試，到5月才跟我說沒錄取，呵呵」、「一個月還好啦，有三四個月的」、「完全能理解，我的拖一個月，最後我沒去，換對方緊張了，呵」。（編輯：郭佩蓉）