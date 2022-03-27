台灣速食店雞塊霸主是？「1神店」贏過麥當勞：還會噴汁

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原PO也列出幾間選手，第一「麥當勞」、第二「肯德基」、第三「MOS摩斯」和第四「漢堡王」，他也透露「聽說是漢堡王的雞塊CP值最高，但我自己是最喜歡摩斯的雞塊，根本就是神，粉粉的表皮是精髓，吃得到雞汁跟雞肉絲的內裡，超讚的。個人排名：摩斯、麥當勞、漢堡王和肯德基，大家喜歡哪家的雞塊呢？歡迎一起討論」。
貼文一出，掀起熱議，「哪個買一送一就吃哪個」、「紅龍呢？」、「麥當勞>紅龍，紅龍是我吃過冷凍雞塊裡最好吃的，但麥當當真的厲害」、「樂檸呢」、「肯德基要剛炸好的」、「我投麥當勞的糖醋醬第一名」、「最近頂呱呱雞塊也買一送一，我覺得比麥當勞肯德基那些都好吃」、「一生丹丹」。
其中，「摩斯漢堡」的雞塊受到最多網友點名，「摩斯雞塊！」、「肯定是摩斯，雖然我也愛麥當勞糖醋醬，但摩斯雞塊剛炸好再沾醬（忘記是什麼醬料） 真的好吃到不行！！！吃過會回不去，比較起來，其他家的雞塊真的就不太行」、「我也喜歡摩斯雞塊，但它熱量好像也是最高的樣子」、「拜託一定要吃摩斯雞塊………」、「摩斯光它會噴汁就贏了，吃雞塊能被燙到的我看只有它」。
不過也有人認為，「肯德基雞塊超乾」、「肯德基的雞塊真的不行」、「漢堡王的超難吃，又鹹又油」、「漢堡王的雞塊直接進垃圾桶XD」、「漢堡王要吃辣薯球」、「天啊我覺得摩斯雞塊超難吃XDDDDD」、「摩斯雞塊有些人喜歡有些人不喜歡，因為他有一種雞味」。（編輯：郭佩蓉）