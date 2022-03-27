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卡位元宇宙！併購商機來襲　專家提醒個資及智慧財產風險

▲卡位元宇宙，併購商機來襲，專家提醒注意個資及智慧財產風險。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲卡位元宇宙，併購商機來襲，專家提醒注意個資及智慧財產風險。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2022-03-27 14:14:29

從Facebook宣佈改名Meta後，元宇宙（Metaverse）一詞快速地在全球爆紅，一夕之間所有人都在討論元宇宙，當大多數人還在試圖弄清楚元宇宙的意涵時，許多國際級企業早已按耐不住，紛紛出招進行布局，透過併購與投資元宇宙的相關企業，以從實體世界大舉跨入虛擬世界，積極搶佔未來世界的品牌接觸點。不過，專家提醒，欲在元宇宙發展業務的企業或投資元宇宙企業的投資人，皆需要正視所取得的使用者資料是否合法，是否可合法運用。

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安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，近期國內許多企業著手進行元宇宙相關技術的研發，或是直接與相關企業進行合作或投資，以快速取得進入元宇宙的門票。元宇宙產業可分為軟體和硬體平台，硬體的部分和其他電子產品相差不大，在軟體及平台的部分，由於幾乎無法避免涉及個人數據資訊分析運用、多重技術整合和複雜的應用。

因此，鍾典晏表示，對於元宇宙平台與開發商來說，其主要的風險來自於虛擬世界中的IP（智慧財產），因此，元宇宙企業與服務的價值，很大程度與使用者的個人資料的運用程度息息相關，而使用者的個人資料又是物聯網和大數據資訊的核心，如果產品與服務的提供者未事先取得使用者同意，就使用其個人資料，使用者就可能會感到隱私遭受侵犯而抵抗、反制或提起訴訟。因此，欲在元宇宙發展業務的企業，或是投資元宇宙企業的投資人，皆需要正視所取得的使用者資料是否合法，是否可合法運用。

此外，企業若以「個人信息處理者」的角色處理個人資料，鍾典晏提醒，應注意包括建立個資透明度與追蹤機制、補強企業整體的隱私防護機制、確保大數據分析的資料集去識別化與建立資料及風險評估機制，例如制定內部管理制度和操作規程；企業也必須建立一個使資料主體能夠便利行使個人權利的申請受理和處理介面或機制。若利用個人資料進行自動化決策，必須保證決策的透明度以及結果公平公正。

由於在元宇宙世界中，跨境傳輸幾乎是不可避免的事情，鍾典晏也提到，若需進行資料跨境傳輸，除須滿足法律規定外，尚須資料主體的個人單獨同意，並且設置黑名單，禁止個人資料傳輸資料至黑名單之公司或國家等，方可對個人資料進行必要的傳輸運用。

 KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部資深顧問孫欣建議，從事元宇宙的企業除要落實相關個資措施外，亦要留存措施的執行紀錄，投資人在投資或併購之前，除透過智慧財產查核了解與確保企業持有必要之技術外，更需要針對企業取得與利用的數據資訊是否可合法運用進行查核，即所謂的「privacy due diligence/個資查核」。近年來國際併購投資逐漸強調privacy DD的重要性，及早發現個資防護的漏洞及資料收集運用之合規性，才能正確評估併購標的的真實價值和潛在成本。

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