柑仔店必買「童年玩具」嗨玩一下午！網讚：小時候的最愛
每個人的童年回憶中，肯定都有幾樣印象最深刻的玩具，那麼你最懷念的是童年玩具是哪一樣呢？就有網友分享自己印象最深刻的是柑仔店賣的「粉色泡泡膠」太空氣球，小時候只要一條就能玩一個下午，貼文一出，網友全讚「小時候超愛」。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「有人沒吹過這種泡泡嗎？」為題發文，表示她小時候印象最深刻的童年玩具是柑仔店一定會賣的粉色泡泡膠，只要一條就能玩一下午，「把吹好的泡泡捏一捏變成臨時沙灘排球，那時候的快樂真的好簡單」。
原PO說，要吹好泡泡，最重要的就是「裹膠」的時候，「菜鳥與老司機差異從這個動作就可以看出來」，因為新手會一股腦擠上去，老手則是會螺旋上膠，讓它分布均勻；她也分享好幾張成功吹好的泡泡照，「在夕陽的照耀下，亮晶晶地像寶石」。
她最後在文末也感性提及「還有好多的童年玩具，隨著年紀增長，慢慢會懷念容易滿足的那個自己，與成年踏入社會之後的生活相比，雖然有了收入物質上能夠得到滿足，可是精神卻在繁忙緊湊的都市生活裡失去滋養的機會，藉由這些短暫的回憶，好像可以把我們帶回童年的日子，和那時的天真談話，有一天我們都會慢慢找回快樂因子，反璞歸真」。
貼文一出，眾人嗨翻，「小時候都叫這個，太空氣球」、「好療癒」、「我都不吹，直接擠出來玩欸，揉起來超有彈性~」、「那個超好玩！」、「太空氣球，小時候回阿公家一定會去柑仔店買的物品之一」、「太空氣球讚讚，最難過的是擠太少吹出來破洞」、「上個禮拜才在玩，童年回憶呀～太空氣球～」。
不過，也有網友表示，「我都叫他太空泡泡球！ 但他的味道真的很噁，一直吸進嘴巴，玩一玩真的會想吐」、「超愛吹這個泡泡！ 但一直吹頭真的會超痛，滿滿塑膠味」、「小時候會玩，可是臭臭的」。（編輯：郭佩蓉）