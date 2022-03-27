H&M姊妹牌COS登台！落腳台北101 百坪男女裝大店今秋開
▲以高質感極簡設計著稱，有著CÉLINE（極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊CÉLINE）平替版美名，時尚瑞典H&M旗下中高價位的支線姊妹品牌COS（Collection of Style）即將來台展店。總算獲得台北101親自證實「百坪男女裝大店，今年秋天開幕」，目前所在櫃點也已設置圍籬、開始動工。（圖／翻攝自COS官網）
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▲以高質感極簡設計著稱，有著CÉLINE（極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊CÉLINE）平替版美名，時尚瑞典H&M旗下中高價位的支線姊妹品牌COS（Collection of Style）即將來台展店。總算獲得台北101親自證實「百坪男女裝大店，今年秋天開幕」，目前所在櫃點也已設置圍籬、開始動工。（圖／翻攝自COS官網）
今年最令時尚迷興奮不已的好消息，便屬瑞典H&M旗下中高價位的支線姊妹品牌COS（Collection of Style）來台展店，以高質感極簡設計著稱，有著CÉLINE（極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊CÉLINE）平替版美名的COS，早在2007年問世時不只為H&M注入一股活水，也成功在奢華精品與快時尚間，殺出一條血路。同樣身為快時尚品牌一員，不算太平價的COS其實不若常見數品牌般親民好入手，卻看準追求質感生活的中產階級族群需求，站穩一席之地。登台消息傳得沸沸揚揚，如今
，目前所在櫃點也已設置圍籬、開始動工。 台北101終於親自證實「百坪男女裝大店，今年秋天開幕」
究竟COS為何如此成功？正當服裝市場受到快時尚產業火速輪替、風格至廣的洗禮，在面料材質、風格設計、甚至消費者期待心理等各層面上，接近疲乏的之際，各相關品牌面臨聲勢停滯的困境，COS在2007年悄然問世，一派清新的高質感極簡調性，為H&M注入一股活水，也成功在奢華精品與快時尚間，殺出一條血路。 異於普羅快時尚品牌，幾乎每週都在出新品，COS看齊精品品牌每年採春夏、秋冬兩季系列為主，不僅成為首個站上時裝週展演的快時尚品牌，更以跨季度卻不失細節的經典單品，創造服飾獨特性。 ▲COS丹寧系列，各有風采。（圖／翻攝自COS官網）
COS不刻意收腰的剪裁設計，即使腰身寬鬆卻有著俐落暢快的線條魅力，不賣弄女性曲線、從不販售XL或XS尺寸，意外成為眾人輕鬆適穿、更廣為接受的衣著。謹守簡潔的黑白灰中性色彩，不強調華麗圖案或張揚的視覺效果譁眾取寵，反而更耐人尋味。
獲得CÉLINE平替版美名的COS，不僅成功擄獲極簡迷認可，而且被拿來比擬的，可是極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊時CÉLINE，堪稱極簡風格的最高指標。目前COS全球門店約僅275家，即使數量遠比H&M少了九成，卻成功獲利遠遠高出H&M，這也難怪登台設店消息一傳出，便足以讓人興奮不已。
如今台北101總經理朱麗文終於親口證實，搶下COS登台的第一間門店，
「百坪男女裝大店，今年秋天開幕」，目前所在櫃點也已設置圍籬、開始動工。 佔台北101全館營收七成以上業績的國際精品櫃位，將從四月份開始，採取部分改裝、部分營業的模式，引進全新國際概念，除了正往3、4、5樓挪移的Cartier，還有LOUIS VUITTON、DIOR、BURBERRY、VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓、ROGER DUBUIS羅杰杜彼都將逐步動工，民眾有望在週年慶一次親睹數間全新精品旗艦店盛大開幕。 ▲從服裝到鞋包配件，只見從一而終的極簡風格。（圖／翻攝自COS官網）