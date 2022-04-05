唐吉軻德貴爆沒人買？全場抖「2關鍵」笑了：整排搶結帳
知名日本折扣零售連鎖店「唐吉訶德」來台後立即造成風潮，裡頭販售各式各樣日本美食、零嘴及小物，都讓台灣人愛不釋手，不過，就有一名網友認為裡頭商品售價太貴，因此好奇問「唐吉軻德是不是敲盤子的店？」貼文一出，網友們紛紛搖頭平反：「日本進口有品牌這個價格很正常吧」、「沒見過市面，他也有比外面便宜的品項」。
該名網友在PTT貼文，他以「唐吉軻德484敲盤子的店」為題，表示去逛唐吉軻德時，發現一小罐辣椒粉就要340元，草莓還要價1000元，換算下來一顆就要99元，還有哈密瓜竟要699元，讓他好奇問：「唐吉軻德是不是敲盤子的店？有卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「進口的當然貴」、「白草莓是真的好吃，日本某些產地的水果真的是世界頂尖的」、「價格太貴是你的問題，不是店家的問題」、「日本進口有品牌這個價格很正常吧」、「你是不是沒去看過微風、SOGO的超市」、「進口日本高檔貨正常，要不然你來帶貨賣」、「貴婦百貨超市去看看吧」、「哪有貴，根本一堆人排隊搶著結帳」、「人家也是要賺錢的，總不會賠本賣吧」。
也有網友直言，「好好笑裡頭明明一堆其他能買的故意拍貴的幹嘛」、「有些便宜的要挑一下就是了」、「貧窮限制你的想像，其實還是有便宜的看你會不會挑」、「沒見過市面，他也有比外面便宜的品項」、「明明一堆日用品正常價格」、「話說明明有比其他量販店/超市進口還便宜的品項」。（編輯：賴禹妡）