辦桌舅舅總是坐大位？「關鍵原因」被抖出：地位有夠高
在許多辦桌的婚宴場合中，常可以發現舅舅一定都是坐「大位」，甚至在有些家庭中，舅舅若尚未入席，大家都不能動碗筷，而「天頂天公，地下母舅公」更是一句流傳已久的俗諺，對此就有網友疑惑「為什麼舅舅在習俗中那麼重要？」貼文引發熱議。
一名網友在PTT發文表示，在自己接觸過的婚喪喜慶習俗中，「常常都會針對舅舅做一些特殊禮遇，最常見的就是結婚的母舅桌、坐大位之類的，想必各位也時有所聞，到底為何啊？從小就很納悶這點」。
原PO再說道，「傳統生活應該跟媽媽娘家不會有太多交集，但為什麼交集不多的舅舅反而備受禮遇呢？其他的叔伯姑姨都沒有，就是舅舅那麼特別，why?」
貼文一出，網友紛紛留言發表想法，有人認為「媽媽那邊扣除外公就是舅舅當家阿」、「我家感覺是沒什麼差」、「舅舅是媽媽的靠山吧，我還滿喜歡舅舅的」、「娘家的靠山阿！怎能不尊重」、「我也很疑惑，家裡舅舅地位感覺特別高」。
此外，有內行網友則解釋，「簡單來說就是男方家對女方家尊重的體現，古代社會，男丁是重要的勞動力和戰力，沒男丁的家族在社會上容易受到欺負，反過來說男丁多就等於告訴男方家，我們家也是有人的，敢欺負我姐妹就等著挨揍」、「因為舅舅跟你媽都一定是外婆生的，可以確定你是他有血緣關係的外甥，但夫家的親戚就不能保證跟你有血緣關係」。（編輯：張志浩）