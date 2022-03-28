OMEGA聯名Swatch不限量也搶出火氣　看懂登月錶在紅什麼

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除了外觀直逼原型登月錶，以灰色錶殼搭配黑色錶盤重現經典外，更設計出嫩粉或紅錶殼搭配奶油白錶盤、白色錶殼搭配Tiffany藍或鮮黃錶盤等等明亮配色，錶徑42毫米、使用石英機芯，面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」。後底電池蓋則描繪了其所在的星 球，並採曾用於配搭太空衣的VELCRO©錶帶，共同打造出包括太陽系中心的巨星，以至週邊行星共11款不同特色的Swatch系列錶款。
對比OMEGA歐米茄今年登月錶動輒20萬元至近200萬元的建議售價，每只聯名款Bioceramic MoonSwatch只要7900元的驚人定價，即使深知用色、材質等標準規格當然有別於經典，但不到萬元就能擁有奢美的OMEGA，讓網路掀起「與歐米茄最近的距離」熱論，即使平常不是錶迷也很難不淪陷，絕對是本次聯名搶購爆紅的主因。
「Bioceramic MoonSwatch」聯名系列台灣只限西門町形象店與台北101概念店販售，首批限量各款只有100只，據悉該系列屬於常態錶款，不僅「不限量」，而且未來還會開放線上銷售。
但每次到貨錶款的確有限，原本每人限購2只，但因搶購瘋狂，逼得Swatch官方緊急在官網貼出公告，表示「Bioceramic MoonSwatch 系列的上市超乎我們預期的成功。請容我們再次提醒您，此系列並非限量商品，我們將很快在Swatch指定店點持續供貨。目前，我們必須更新購買規範至每人限購一支，直到再次通知。我們會盡快回復為每人可購買二支。」