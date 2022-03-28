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OMEGA聯名Swatch不限量也搶出火氣　看懂登月錶在紅什麼

▲瑞士OMEGA歐米茄聯名Swatch打造Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，推出「Bioceramic MoonSwatch」系列11款行星錶，而且官方保證「整體外觀毫無差異」，當然用色、材質等標準規格有別於經典，但對比OMEGA今年登月錶動輒20萬元至近200萬元的建議售價，每只聯名錶只要7900元的驚人定價，在全球各地衝出買氣，台灣限西門町形象店與台北101概念店販售，開賣當天也因搶購爆發出火氣。據悉該系列「不限量」、未來還會開放線上銷售，現在帶大家一次看懂OMEGA登月錶在紅什麼？（圖／OMEGA提供）
▲瑞士OMEGA歐米茄聯名Swatch打造Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，推出「Bioceramic MoonSwatch」系列11款行星錶，而且官方保證「整體外觀毫無差異」，當然用色、材質等標準規格有別於經典，但對比OMEGA今年登月錶動輒20萬元至近200萬元的建議售價，每只聯名錶只要7900元的驚人定價，在全球各地衝出買氣，台灣限西門町形象店與台北101概念店販售，開賣當天也因搶購爆發出火氣。據悉該系列「不限量」、未來還會開放線上銷售，現在帶大家一次看懂OMEGA登月錶在紅什麼？（圖／OMEGA提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-28 00:03:00

瑞士奢華鐘錶品牌OMEGA歐米茄，破天荒聯名Swatch打造Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，隆重推出「Bioceramic MoonSwatch」系列，從太空中汲取設計靈感，設計出包括太陽系中心的巨星，以至週邊行星共11款的Swatch系列，即使深知用色、材質等標準規格當然有別於經典，但對比OMEGA今年登月錶動輒20萬元至近200萬元的建議售價，每只Bioceramic MoonSwatch只要7900元的驚人定價，讓「不限量」而且未來還會開放線上銷售的該系列錶款，仍在全球各地衝出買氣，台灣只限西門町形象店與台北101概念店販售，開賣當天也因搶購爆發出火氣。現在帶大家一次看懂OMEGA登月錶在紅什麼？

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▲外觀直逼原型登月錶，「MISSION TO THE MOON」以灰色錶殼搭配黑色錶盤重現經典。（圖／OMEGA提供）
▲外觀直逼原型登月錶，「MISSION TO THE MOON」以灰色錶殼搭配黑色錶盤重現經典。（圖／OMEGA提供）
本次聯名系列「Bioceramic MoonSwatch」，採用OMEGA歐米茄最為人熟知的經典Speedmaster Moonwatch超霸登月錶作為基礎，所有Swatch均採用獨特BIOCERAMIC生物陶瓷製作，如實呈現登月錶最令人玩味的不對稱錶殼、著名「Dot over 90」測速儀刻度及特殊Speedmaster小錶盤等設計，OMEGA歐米茄更自豪即使是「忠實的Moonwatch登月錶愛好者，亦難以找出整體外觀有何差異」，保證聯名系列一切皆完美無瑕。

▲「MISSION TO PLUTO」。（圖／OMEGA提供）
▲描繪冥王星表面大幅紅化的「MISSION TO PLUTO」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION ON EARTH」後底電池蓋則描繪出地球。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION ON EARTH」後底電池蓋則描繪出地球。（圖／OMEGA提供）
除了外觀直逼原型登月錶，以灰色錶殼搭配黑色錶盤重現經典外，更設計出嫩粉或紅錶殼搭配奶油白錶盤、白色錶殼搭配Tiffany藍或鮮黃錶盤等等明亮配色，錶徑42毫米、使用石英機芯，面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」。後底電池蓋則描繪了其所在的星 球，並採曾用於配搭太空衣的VELCRO©錶帶，共同打造出包括太陽系中心的巨星，以至週邊行星共11款不同特色的Swatch系列錶款。

▲粉嫩色彩的「MISSION TO VENUS」。（圖／OMEGA提供）
▲粉嫩色彩的「MISSION TO VENUS」。（圖／OMEGA提供）
▲面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」。（圖／OMEGA提供）
▲面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」。（圖／OMEGA提供）
對比OMEGA歐米茄今年登月錶動輒20萬元至近200萬元的建議售價，每只聯名款Bioceramic MoonSwatch只要7900元的驚人定價，即使深知用色、材質等標準規格當然有別於經典，但不到萬元就能擁有奢美的OMEGA，讓網路掀起「與歐米茄最近的距離」熱論，即使平常不是錶迷也很難不淪陷，絕對是本次聯名搶購爆紅的主因。

▲被粉絲暱稱是Tiffany藍色的「MISSION TO URANUS」。（圖／OMEGA提供）
▲被粉絲暱稱是Tiffany藍色的「MISSION TO URANUS」。（圖／OMEGA提供）
▲海王星「MISSION TO NEPTUNE」同時呼應了熱賣好幾年的腕錶藍面趨勢。（圖／OMEGA提供）
▲海王星「MISSION TO NEPTUNE」同時呼應了熱賣好幾年的腕錶藍面趨勢。（圖／OMEGA提供）
「Bioceramic MoonSwatch」聯名系列台灣只限西門町形象店與台北101概念店販售，首批限量各款只有100只，據悉該系列屬於常態錶款，不僅「不限量」，而且未來還會開放線上銷售

▲「MISSION TO THE SUN」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO THE SUN」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO JUPITER」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO JUPITER」。（圖／OMEGA提供）
但每次到貨錶款的確有限，原本每人限購2只，但因搶購瘋狂，逼得Swatch官方緊急在官網貼出公告，表示「Bioceramic MoonSwatch 系列的上市超乎我們預期的成功。請容我們再次提醒您，此系列並非限量商品，我們將很快在Swatch指定店點持續供貨。目前，我們必須更新購買規範至每人限購一支，直到再次通知。我們會盡快回復為每人可購買二支。」

▲「MISSION TO MARS」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO MARS」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO MERCURY」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO MERCURY」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION ON EARTH」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION ON EARTH」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO SATURN」。（圖／OMEGA提供）
▲「MISSION TO SATURN」。（圖／OMEGA提供）

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