廁所放「3支湯匙」要幹嘛？店家公告曝光 網虧：刮刮樂
上廁所最怕碰到沒有衛生紙！許多店家為了提升服務品質，都會開放廁所讓客人使用，不過有一名網友日前到一間店家使用廁所時，發現層板上放了「3支免洗湯匙」，他感到相當奇妙，原因曝光後立刻引起網友熱烈討論。
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見照片中的店家在廁所層板上放了三支免洗湯匙，並貼了兩張公告，內容分別寫著：「如果衛生紙沒了，先將就著點用…」，左下方還畫著紅色箭頭指向湯匙的方向，另一張告示則寫著：「櫃檯有『沒人使用過的湯匙』，可跟櫃檯人員詢問索取，請把這裡的留給急需的人」，幽默的「服務」讓原PO忍不住寫下：「真貼心的店家⋯」。
由於店家老闆實在太有創意，PO文也被轉貼到《爆料公社》臉書社團，網友看了也紛紛調侃表示：「根本刮刮樂」、「急一點的拿潔霜」、「貼心的店家還幫忙湯匙去毛邊，這樣比較不容易刮傷」、「怎麼不用冰淇淋勺…」、「直接把痔瘡尻下來，就省掉手術的錢了」、「乾脆準備樹葉不是更好用」、「我就問湯匙是要怎麼用…」、「貼心，還有正反兩頭不同size」、「為了讓下一個人用湯匙…只好每次都把衛生紙用完（不是⋯）」。
沒想到網友的討論意外釣出疑似老闆的回覆，只見他拿著一張紙條在廁所的公告前，上頭又打趣地寫著：「湯匙是給客倌用來勺水的，不是用來挖的啦！！！」還笑說沒想到自己因為「棒賽問題」出名，真的是太意外了呢！（編輯：陳珮瑜）