搬家挖出絕版「馬祖限定紙鈔」！網一看全嗨：已翻數百倍
目前台灣市面上流通的硬幣或是紙鈔，均是由中央銀行統一發行，早期民眾也會收到紀念幣或是特定區域使用的貨幣。日前就有一名網友搬家時，意外挖出一張「馬祖限定紙鈔」，網友看了全喊百倍收購。
一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張鈔票的照片，表示最近搬家時意外在家中挖出一張壹圓舊鈔，只見這張紙鈔不僅是罕見的「直式」，更是由臺灣銀行於民國43年所發行的貨幣，中間除了有國父的頭像以外，紙鈔下方兩側均寫著：「限馬祖地區通用」。原PO看見後也忍不住表示：「這已經超越我的年齡了，感覺很有紀念價值，有人家裡也有類似的東西嗎？」
PO文一出，網友看了紛紛留言表示：「這張值錢」，另外也有網友喊價收購：「100收」、「大步一點！ 200收」、「250，收」，在購物平台上也有賣家PO出幾百元甚至到數千元的價格。而《NOWnews今日新聞》也曾發文「翻私房錢挖出『超稀有鈔票』！內行急喊別丟：能爆賺20倍」中介紹一款「金門版伍拾元」鈔票，同樣吸引許多網友表示非常值得收藏。
據了解，這張印有「限馬祖地區通用」的紙幣是屬於台灣離島的特殊產物，目前已經絕版，政府遷台後除了發行新台幣，也為了鞏固地方財政才發行外島貨幣。當時馬祖的一元鈔票分別由臺灣銀行與中央印製廠發行，臺銀版的在紙鈔編號上以「AA」、「AB」字軌為開頭，而中央印製廠版本的則是以「AC」分別放在字軌的兩側。（編輯：陳珮瑜）