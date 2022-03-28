洗衣球「1步驟」一堆人都錯！正確用法曝光　網讚長知識

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原PO接著說，媽媽最近來找她住幾天，看到她在洗衣服立刻糾正她「用洗衣球的正確方式竟然是要先丟洗衣球，然後才丟髒衣服」，讓她超驚訝，「我之前都是有丟就好，好險之前這樣洗也沒有殘留外膜或洗不乾淨之類的，好奇大家都知道正確的使用方式嗎？還是都跟我一樣靠感覺，哈哈」。
貼文一出，掀起熱議，「沒有用過」、「原來正確方式是要先放球喔？！還好原PO沒發生殘留悲劇」、「要先放球喔，不然他沒有浸泡完全會黏在衣服上，有一次就是懶惰，然後就黏在男友的四角褲上了」、「長知識了」、「難怪......我有時候洗完會不知道為什麼有白白的......」、「原來我也用錯方法了XD」。
其中，也有不少知情網友回應，「盒子上面有標示用法～看起來是要先丟洗衣球唷」、「要用乾燥的手直接把洗衣球放到洗衣機的底下 （括號內容是洗衣物的最下方） 下面小字是說不要把球放到注入洗衣精的小抽屜」、「先丟洗衣球，應該是因為讓它有水蓋過，也有時間溶解」。
甚至還有網友表示，「除了洗衣球，任何洗劑都要先完全溶於水再下衣服，這樣衣服才不會容易殘留洗劑，不然容易刺激皮膚，這不是常識嗎？」、「其實好像不只洗衣球欸！我之前在宿舍洗衣服的時候，洗衣機上也是寫著，先倒洗劑，那時候才發現原來順序是這樣的」。（編輯：郭佩蓉）