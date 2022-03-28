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洗衣球「1步驟」一堆人都錯！正確用法曝光　網讚長知識

▲原PO表示自己洗衣服用洗衣球，但「1步驟」竟然用錯都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO表示自己洗衣服用洗衣球，但「1步驟」竟然用錯都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 06:53:26

洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精、洗衣球，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，既省時又省力；不過就有一名女網友發文，表示自己洗衣服「1步驟」竟然錯了20年都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「活了2x年才知道洗衣正確方法」為題發文，表示不知道大家洗衣服有用洗衣球嗎，她自己是覺得用洗衣球很方便，不會過香又洗得乾淨，也不用每次拿一大罐洗衣精，有時候太重還會不小心倒過頭。

原PO接著說，媽媽最近來找她住幾天，看到她在洗衣服立刻糾正她「用洗衣球的正確方式竟然是要先丟洗衣球，然後才丟髒衣服」，讓她超驚訝，「我之前都是有丟就好，好險之前這樣洗也沒有殘留外膜或洗不乾淨之類的，好奇大家都知道正確的使用方式嗎？還是都跟我一樣靠感覺，哈哈」。

▲原PO表示自己洗衣服用洗衣球，但「1步驟」竟然用錯都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO表示自己洗衣服用洗衣球，但「1步驟」竟然用錯都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，掀起熱議，「沒有用過」、「原來正確方式是要先放球喔？！還好原PO沒發生殘留悲劇」、「要先放球喔，不然他沒有浸泡完全會黏在衣服上，有一次就是懶惰，然後就黏在男友的四角褲上了」、「長知識了」、「難怪......我有時候洗完會不知道為什麼有白白的......」、「原來我也用錯方法了XD」。

其中，也有不少知情網友回應，「盒子上面有標示用法～看起來是要先丟洗衣球唷」、「要用乾燥的手直接把洗衣球放到洗衣機的底下 （括號內容是洗衣物的最下方） 下面小字是說不要把球放到注入洗衣精的小抽屜」、「先丟洗衣球，應該是因為讓它有水蓋過，也有時間溶解」。

甚至還有網友表示，「除了洗衣球，任何洗劑都要先完全溶於水再下衣服，這樣衣服才不會容易殘留洗劑，不然容易刺激皮膚，這不是常識嗎？」、「其實好像不只洗衣球欸！我之前在宿舍洗衣服的時候，洗衣機上也是寫著，先倒洗劑，那時候才發現原來順序是這樣的」。（編輯：郭佩蓉）

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