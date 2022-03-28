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必勝客「隱藏服務」被挖出！老饕認了：300元可以吃到吐

▲原PO想起「低調神店」必勝客吃到飽餐廳，躲了20年，價格依然佛心，只要300多元就能爽吃披薩、雞腿等，貼文一出，老饕全瘋狂。（圖／翻攝自Google地圖PIZZA HUT必勝客-士林承德店）
▲原PO想起「低調神店」必勝客吃到飽餐廳，躲了20年，價格依然佛心，只要300多元就能爽吃披薩、雞腿等，貼文一出，老饕全瘋狂。（圖／翻攝自Google地圖PIZZA HUT必勝客-士林承德店）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 07:33:232022-03-28 07:34:21

許多人喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理，不過吃到飽餐廳的價格通常都不便宜，對此，就有網友想起「元老級吃到飽」必勝客吃到飽餐廳躲了快20年，價格依然佛心，只要300多元就能爽吃披薩、雞腿等，貼文一出，老饕全瘋狂。

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該名網友在PTT以「肥仔會想念必勝客吃到飽嗎」為題發文，表示最近看YT看到有人去吃必勝客吃到飽，吃了快30支雞翅＋雞腿，還有一堆披薩，總共也才319元加一成吧，「比外帶外送爽太多了吧！外送小披薩加幾個雞翅、飲料也快400元，真的懷念以前國小必勝客吃到飽的店超多」。

原PO接著說，而且當年國小吃，記得一個人就200多元了，「過了快20年也才漲到300多，應該很佛心了吧，雞排35元都變成70、75元了」，不過現在卻變很少間，「現在好像沒幾家，剛看是國父紀念館對面有家，桃園、台中、新竹，好多地方都沒有吧？開在新竹不知道會怎樣，生意應該不錯吧？雞翅雞腿一直拿，披薩一直吃，有的還有芝心皮，飯後還有一兩種水果、可樂機，超爽啊」。

▲披薩示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO想起「低調神店」必勝客吃到飽餐廳，躲了20年，價格依然佛心，只要300多元就能爽吃披薩、雞腿等，貼文一出，老饕全瘋狂。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，老饕全瘋狂，「花三百可以吃到各種口味的披薩」、「官網只有臺北、光復、敦化、南港、高雄夢時代」、「雞腿吃超爽」、「很便宜啊，可以吃很多口味」、「國小吃過，烤雞內用有夠好吃」、「類似的店台南還有」、「狂吃烤雞」、「會啊，現在的吃到飽就是笑話」；不過也有人表示，「我只吃過站前必勝客歡樂吧，過飽很想吐」、「有什麼好懷念的」、「完全不會，學生時期才會想吃這種粗飽類的」。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導299元吃到飽全都消失？內行曝『超佛店家』：南北都還有」一文，不少網友表示「現在還有」，「高雄現在還有199韓式部隊鍋吃到飽免10%，也有198石頭火鍋吃到飽，299是韓式燒肉，有好幾間」、「99素食吃到飽現在還有欸」、「現在還有啊，中和的食尚火鍋吃到飽」、「現在還是有299吃到飽啊」、「現在一堆好嗎，台北看世界？」、「現在還有啊，東西少很多就是了」、「高雄八道晟，平日中午299+1成」、「台南還有..」。（編輯：郭佩蓉）

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