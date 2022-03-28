必勝客「隱藏服務」被挖出！老饕認了：300元可以吃到吐

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原PO接著說，而且當年國小吃，記得一個人就200多元了，「過了快20年也才漲到300多，應該很佛心了吧，雞排35元都變成70、75元了」，不過現在卻變很少間，「現在好像沒幾家，剛看是國父紀念館對面有家，桃園、台中、新竹，好多地方都沒有吧？開在新竹不知道會怎樣，生意應該不錯吧？雞翅雞腿一直拿，披薩一直吃，有的還有芝心皮，飯後還有一兩種水果、可樂機，超爽啊」。
貼文一出，老饕全瘋狂，「花三百可以吃到各種口味的披薩」、「官網只有臺北、光復、敦化、南港、高雄夢時代」、「雞腿吃超爽」、「很便宜啊，可以吃很多口味」、「國小吃過，烤雞內用有夠好吃」、「類似的店台南還有」、「狂吃烤雞」、「會啊，現在的吃到飽就是笑話」；不過也有人表示，「我只吃過站前必勝客歡樂吧，過飽很想吐」、「有什麼好懷念的」、「完全不會，學生時期才會想吃這種粗飽類的」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「299元吃到飽全都消失？內行曝『超佛店家』：南北都還有」一文，不少網友表示「現在還有」，「高雄現在還有199韓式部隊鍋吃到飽免10%，也有198石頭火鍋吃到飽，299是韓式燒肉，有好幾間」、「99素食吃到飽現在還有欸」、「現在還有啊，中和的食尚火鍋吃到飽」、「現在還是有299吃到飽啊」、「現在一堆好嗎，台北看世界？」、「現在還有啊，東西少很多就是了」、「高雄八道晟，平日中午299+1成」、「台南還有..」。（編輯：郭佩蓉）