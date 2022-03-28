點數「3月底過期」快檢查！全家半價買爆　麥當勞0元爽吃

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點數部分：
1.全家點數（可捐公益、或1000+59加購鮮奶、400點半價商品、100點免費換咖啡提袋）
2.麥當勞點點卡點數
3.美廉社點數
4.台新點數
5.大潤發發幣
6.悠遊付現金回饋券
7.鞋全家福點數
票券部分：
1.Open point 任務牆-原萃綠茶
2.Open point點數兌換商品（OOHA、冰戀冰淇淋等）
3.夢時代88元現金折價券
4.康是美88元現金折價券
5.Line樂兌-喬亞滴濾無糖黑咖啡
6.Line pay money 首次連結郵局帳戶7-11即享券100元
7.蝦皮票券-署茗職茶（桂圓紅棗歐蕾）
8.全家EC取件-購物金8元
9.7-11 EC取件-購物金7元
10.MY famipay 支付滿500集章（300-100購物金）
11.家樂福「好運line著你」即享券（4/4、4/5到期）
12.蝦皮票券-喫茶小舖（提前至4/10到期）
貼文一出，不少網友紛紛朝聖回應「感謝提醒啊！全家點數都還忘記去換」、「麥當勞點數還能換一個免費套餐啦！差點忘記了」、「點點卡店數一定要換，麥當勞讚」、「好險昨天已經去換一個套餐了，差點過期」、「全家的我要快去折抵半價買爆，不能錯過」、「感謝！完全忘記全家點數」、「感謝提醒啊，差點就虧了」。（編輯：張嘉哲）