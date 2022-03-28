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點數「3月底過期」快檢查！全家半價買爆　麥當勞0元爽吃

▲全家的會員點數即將在三月底到期，還沒兌換折抵的民眾可不要忘記。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家的會員點數即將在三月底到期，還沒兌換折抵的民眾可不要忘記。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 07:55:41

現在不少企業行號都有推出自己的APP，時不時就會在上頭推出即時優惠，甚至是有集點的活動，而當然集點的活動一定有使用期限，近期包括全家、麥當勞等等商家的點數都將在3月31日到期，如果民眾錯過時間，可能就會損失不少自己的權益！近日，就有網友幫忙整理幾大企業商家以及票券的使用期限，引發熱烈討論。

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有網友在PTT以「3月底到期票券、點數提醒」為題發文表示，3月及4月有許多票券、點數都會在3月31日到期，因此他整理出7種點數及12種票券來提醒網友，「大家留意一下喔！」

點數部分：

1.全家點數（可捐公益、或1000+59加購鮮奶、400點半價商品、100點免費換咖啡提袋）

2.麥當勞點點卡點數

3.美廉社點數

4.台新點數

5.大潤發發幣

6.悠遊付現金回饋券

7.鞋全家福點數

▲全家點數兌換。(圖/全家提供)
▲全家點數將在月底到期，還沒使用的人一定要記得！(圖/全家提供)
票券部分：

1.Open point 任務牆-原萃綠茶

2.Open point點數兌換商品（OOHA、冰戀冰淇淋等）

3.夢時代88元現金折價券

4.康是美88元現金折價券

5.Line樂兌-喬亞滴濾無糖黑咖啡

6.Line pay money 首次連結郵局帳戶7-11即享券100元

7.蝦皮票券-署茗職茶（桂圓紅棗歐蕾）

8.全家EC取件-購物金8元

9.7-11 EC取件-購物金7元

▲一般民眾到超商取件，多是順手將小白單丟掉，或是直接留在櫃台桌上，或請店員直接回收，白白浪費好康。（圖／記者黃韻文攝）
▲超商的小白單折抵7元購物券也即將到期。（圖／記者黃韻文攝）
10.MY famipay 支付滿500集章（300-100購物金）

11.家樂福「好運line著你」即享券（4/4、4/5到期）

12.蝦皮票券-喫茶小舖（提前至4/10到期）

貼文一出，不少網友紛紛朝聖回應「感謝提醒啊！全家點數都還忘記去換」、「麥當勞點數還能換一個免費套餐啦！差點忘記了」、「點點卡店數一定要換，麥當勞讚」、「好險昨天已經去換一個套餐了，差點過期」、「全家的我要快去折抵半價買爆，不能錯過」、「感謝！完全忘記全家點數」、「感謝提醒啊，差點就虧了」。（編輯：張嘉哲）

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