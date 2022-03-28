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辦桌龍蝦頭超珍貴？「暗黑真相」曝光　廚師認了：不要拿

▲常常我們去吃辦桌時，第一道冷盤的盤內都會放著一個龍蝦頭。（圖/記者張嘉哲攝）
▲常常我們去吃辦桌時，第一道冷盤的盤內都會放著一個龍蝦頭。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 09:43:30

常常我們去吃辦桌時，往往第一道菜都會先來個冷盤，其中內容物不乏包括鮑魚、龍蝦肉、油雞等等食材，而若有仔細看的你就會發現，這種冷盤上面都會擺放一個龍蝦頭，但這龍蝦頭究竟從何而來呢？就有網友分享自己去吃辦桌時，原本想要把龍蝦頭帶回家熬湯，結果卻被工作人員阻止，貼文引發熱烈討論。

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原PO在PTT貼文指出「中午吃了辦桌，龍蝦沙拉的龍蝦頭好大好完整，我正想說可以打包回家煮湯，結果有個穿圍裙的人來跟我說，那個不能拿，然後就一把把它收走了，這到底是怎麼回事啊？辦桌的龍蝦頭有沒有這麼珍貴啊？」

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▲有網友想要將辦桌冷盤的龍蝦頭帶回去熬湯，卻被工作人員阻止。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「你聽就知道怎麼一回事了吧」、「拿新鮮的擺盤浪費，還可以煮湯的說，要嘛就是一直回收擺放而已」、「我有特別注意被收走的龍蝦鬚上有美奶滋，剛好上桌的龍蝦鬚上也有美乃滋」、「以前蝦頭都能拿回去煮湯，現在應該不行了」、「那個是回收回去擺放的裝飾品....不是讓你拿回家的」、「用看的就知道，那不可能是一整隻龍蝦的量吧，那個頭不會是每一隻本體龍蝦的頭」、「所以我都故意把龍蝦頭弄壞，免得下一攤客人繼續用」。

而《NOWnews》也實際詢問做辦桌外燴20年的李廚師，他向記者透露「除非是非常高級的宴會廳，或者價錢開非常高，否則一般辦桌為了要壓低成本，一整個冷盤的龍蝦肉絕對不及一整隻，可想而知那個頭絕對也不會是一隻龍蝦配一個頭，如果去吃辦桌可以把頭拿起來看看，龍蝦頭內部就可以完全看出這個是不是新鮮的，不過雖然多數辦桌都會回收龍蝦頭，但為了衛生，通常冷盤上的食物都會用盤子裝著，不會讓龍蝦頭觸碰到食材，那僅是裝飾品而已，不是讓民眾拿來啃食甚至是帶回家熬湯使用」。

李廚師也感嘆「辦桌文化逐漸被婚宴會館給替代，提高價格反而也失去辦桌的優勢，但如果不這樣做，一整桌的菜色其實賺不到什麼錢，而且菜色也會因此縮水不佳，以龍蝦均價來看，一整隻就要價一千元以上，南部辦桌一桌均價6000元來看，廚師要分潤、要端菜人員、桌椅碗盤等等清潔費等等，實際上一桌真的沒賺多少。」（編輯：張嘉哲）

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