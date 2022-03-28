辦桌龍蝦頭超珍貴？「暗黑真相」曝光　廚師認了：不要拿

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貼文一出，網友紛紛回應「你聽就知道怎麼一回事了吧」、「拿新鮮的擺盤浪費，還可以煮湯的說，要嘛就是一直回收擺放而已」、「我有特別注意被收走的龍蝦鬚上有美奶滋，剛好上桌的龍蝦鬚上也有美乃滋」、「以前蝦頭都能拿回去煮湯，現在應該不行了」、「那個是回收回去擺放的裝飾品....不是讓你拿回家的」、「用看的就知道，那不可能是一整隻龍蝦的量吧，那個頭不會是每一隻本體龍蝦的頭」、「所以我都故意把龍蝦頭弄壞，免得下一攤客人繼續用」。
而《NOWnews》也實際詢問做辦桌外燴20年的李廚師，他向記者透露「除非是非常高級的宴會廳，或者價錢開非常高，否則一般辦桌為了要壓低成本，一整個冷盤的龍蝦肉絕對不及一整隻，可想而知那個頭絕對也不會是一隻龍蝦配一個頭，如果去吃辦桌可以把頭拿起來看看，龍蝦頭內部就可以完全看出這個是不是新鮮的，不過雖然多數辦桌都會回收龍蝦頭，但為了衛生，通常冷盤上的食物都會用盤子裝著，不會讓龍蝦頭觸碰到食材，那僅是裝飾品而已，不是讓民眾拿來啃食甚至是帶回家熬湯使用」。
李廚師也感嘆「辦桌文化逐漸被婚宴會館給替代，提高價格反而也失去辦桌的優勢，但如果不這樣做，一整桌的菜色其實賺不到什麼錢，而且菜色也會因此縮水不佳，以龍蝦均價來看，一整隻就要價一千元以上，南部辦桌一桌均價6000元來看，廚師要分潤、要端菜人員、桌椅碗盤等等清潔費等等，實際上一桌真的沒賺多少。」（編輯：張嘉哲）