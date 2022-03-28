台中為何要蓋一堆百貨公司？「2隱藏原因」當地人也認了

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原PO分析，「中友百貨」稱霸一中，基本上不會動了；「新光、大遠百、老虎城」七期有錢人去的；「站前秀泰、新時代、日曜」吃台中火車站人潮；「文心秀泰」吸Costco附近的人潮；「三井Outlet」則是吃海線人潮；「廣三SOGO、勤美」吃西區人潮；而「豐原太平洋」造福豐原人。
「基本上就是各霸一方」，原PO表示，接下來開的三井lalaport繼續吸台中火車站附近人潮；高鐵娛樂購物城，這個點也很厲害，高鐵附近無敵手。但「台中漢神洲際購物中心」卻讓原PO很不懂，「74交通上下班時間只有塞而已，崇德路又小條，台中巨蛋又蓋在那附近，那邊交通一定進入黑暗期，有沒有台中百貨公司已經夠多了，還要一直開的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「有錢人越來越多去住台中」、「消費力那麼高，多開一點還好啦」、「現代大型商場目標是要淘汰一般街邊店面」、「去吹冷氣啊」、「百貨公司超無聊，賣的東西差不多，又貴」、「Outlet算的話是不是還漏掉一個麗寶outlet」、「多蓋很好阿，今天下午六點經過惠中中港很塞，多蓋一點，看能不能分散掉啦」。
其中，也有知情人抖出「2隱藏原因」，分別是「市場未飽和」和「南投、彰化的人也都到台中消費」，「一個購物中心可以取代一個小商圈，理論上還有發展空間」、「台中百貨都塞爆根本不夠」、「中彰投就只有台中有百貨啊」、「彰化有錢人很多的」、「中部人很可憐，想逛百貨公司最近只能去台中，不像北部跟南部有很多縣市選擇」、「你沒有算彰化、南投媽媽的購買能力」、「彰化南投有錢人很多」、「就是市場還未飽和，所以一直開啊，很難理解嗎」、「生活型態改變，小區經濟，懂？」、「彰化人都特地去台中百貨消費」。（編輯：郭佩蓉）