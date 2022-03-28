台中最強燒肉不是屋馬？殺出「低調神店」奪冠：直接完勝
台中燒肉店聞名全台，許多超強神店都是從台中開始發展，對此就有網友好奇，當中最有名的燒肉店「屋馬、茶六」，誰才是燒肉一哥？貼文一出，留言區反而殺出低調神店「俺達の肉屋」，內行紛紛狂讚：「一哥？有問過俺達嗎」、「俺達：當我米其林是假的喔」。
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「屋馬跟茶六誰才是台中燒肉一哥？」為題，表示台中可說是全台燒肉的一級戰區，其中又以屋馬及茶六最具指標性，雙方都各自有擁護者，「我個人是只吃過屋馬，直接被雞湯給震攝住，太好喝了」，這也讓他好奇問：「有沒有人兩家都吃過？孰優孰劣？有沒有八卦？」
貼文一出，兩方忠實顧客紛紛留言力挺，「如果只有二選一，我選屋馬」、「茶六CP值有點太低，個人覺得過譽」、「屋馬是進去喝雞湯的」、「一個本體燒肉，一個本體雞湯」、「茶六比較好吃」、「還是比較喜歡吃茶六欸，肉真的讚」。
不過，眾多網友們卻是最推薦「俺達の肉屋」，「吃俺達啦」、「俺達肉屋笑而不語」、「俺達完勝」、「一哥？有問過俺達嗎」、「俺達：當我米其林是假的喔」、「你知道俺達嗎」、「俺達：你們一起上吧」、「唯一支持俺達」。（編輯：賴禹妡）