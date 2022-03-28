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《海賊王》魯夫果實「劇情」出爐！衝推特熱搜：作者瘋了

▲《海賊王》最新一話出爐，魯夫的橡膠果實能力覺醒，變成太陽神尼卡，劇情轟動外界，更登上日本推特熱搜。（圖／翻攝自One Piece臉書）
▲《海賊王》最新一話出爐，魯夫的橡膠果實能力覺醒，變成太陽神尼卡，劇情轟動外界，更登上日本推特熱搜。（圖／翻攝自One Piece臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 10:28:36

日本知名漫畫《OnePiece》（台譯：海賊王、航海王）的主角魯夫，原以「橡膠果實」的形象廣為人知。怎料，作者大改設定，直接換成了「人人果實，幻獸種，太陽神妮卡」轟動外界，而今（28）日正是漫畫刊登的日子，所有相關關鍵字一舉衝上日本推特熱搜，直呼「作者瘋了」。

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據了解，劇情和先前情報一樣，最新一話1044集「解放的戰士」中，世界政府五老星揭露橡膠果實真正的名稱「動物系，人人果實，幻獸種，太陽神尼卡」，並強調那是個「最胡鬧的果實」

另一方面，魯夫再和凱多戰鬥後能力覺醒，並稱之為「五檔」，而且過程中都是保持笑容，不僅一手就把凱多抓住瘋狂亂砸，最後更抓起橡膠化的地板，把凱多的攻擊反彈回去，並笑著說「我們來做個了斷吧！」。

▲海賊王最新一話1044出爐，橡膠果實變成太陽神尼卡，全衝上日本推特熱搜。（圖／翻攝Twitter）
▲《海賊王》最新一話1044出爐，橡膠果實變成太陽神尼卡，全衝上日本推特熱搜。（圖／翻攝自Twitter）
劇情曝光後，相關關鍵字立刻衝上日本推特熱搜，不少人直呼「這週的《OnePiece》壞了，尾田老師到底再想什麼」、「尾田老師太可怕了」、「本來以為劇情亂七八糟，直到了解橡膠樹的別稱是尼卡後，我渾身發抖」。

事實上，作者尾田榮一郎曾公開說到，魯夫代表日本的縣市是沖繩。另據網友推測，而沖繩這裡有一段民間傳說，就是寄宿在當地橡膠樹上的精靈「尼卡」，不僅會橡膠還會用火。（編輯：詹鎰睿）


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