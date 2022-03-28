媽急喊全聯公仔「不要賣我」！用途省一堆錢 丟掉虧大了
全聯福利中心近日推出消費滿400元就免費送「漫威吸盤公仔」的限時活動，活動日期只到4月14日，不過不少人開箱後發現許多公仔臉歪嘴斜，成品讓人不是很滿意，全聯甚至設置「公仔回收箱」，讓想退換貨的民眾可以投入，情況相當尷尬。不過近日，一名媽媽就上網徵求「全聯公仔」低價收取，其用途曝光後，引發熱議，甚至有網友加碼指出全聯公仔價值翻倍的活動。
一名媽媽在臉書社團「我住台南安南區討論交流版」貼文指出「誠徵全聯復仇者聯盟公仔，兒子說他很喜歡......每天都說要去全聯買公仔，有沒有媽咪不要的可以便宜賣我嗎？安南區可以自己取喔，感謝大家」。
貼文一出，網友紛紛回應「醜到丟掉了.....」、「低價收省一堆錢XD不然四百才有一個」、「如果喜歡這種公仔的話，可以去focus跟南紡都有公仔販賣機，正義聯盟一隻才280，覺得質感很好」、「我這邊有三隻沒有拆的可以給妳」、「有四隻還沒拆，可以送妳喔」、「全聯四百才一隻，低價收一隻應該10元吧XD省好多啊」。
另外，也有網友提到「好像集滿全套可以抽65萬元的公仔欸」、「好像收集全部24支可以抽鋼鐵人喔」也讓該名媽媽驚呼「真的嗎？謝謝分享呦，媽媽還在努力徵公仔中。」事實上，全聯推出此次活動，不僅消費滿額有送公仔，民眾只要集滿全系列24個漫威公仔，並且與公仔自拍上傳至官網，就有機會可以抽中全球限量30個的「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 1:1 鋼鐵人雕像金屬色特別版」，由於是限量款，目前市價高達65萬元，截至出稿前，已經有上千位民眾參與抽獎活動，常去全聯消費的民眾可別錯過中獎機會啦！（編輯：張嘉哲）