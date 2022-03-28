高雄「低調冰店」被挖出！網嗨喊財富自由：30年前的價格

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不過仔細看菜單，最貴的品項竟然才30元，最便宜的則是10元，令人相當震驚；像是「刨冰類」只有四個品項「綜合冰、布丁巧克力牛奶冰、布丁巧克力冰和布丁牛奶冰」要30元，其他都25元、20元；「冷飲類」只有綜合果汁要30元，其餘像是木瓜牛奶、西瓜牛奶等，一杯都只要25元。
最後「豆花類」更是沒有30元的品項，無論是三色布丁豆花還是加料豆花，全都只要20元、15元便能享用到，也難怪原PO會說「感受到財富自由的模樣」，因為在萬物皆漲的時代，能看見如此便宜的價格，實在難得。
貼文一出，老饕全暴動，「也太便宜了吧」、「這應該是中南部才有的價錢」、「拜託地址給我，來去朝聖」、「100元最少能吃四種」、「這是今時今日的價位嗎」、「誇張的價格，這在我們這邊超過20年前的價位了」、「納入去高雄必吃名單」、「這個可以豪氣地帶朋友去說在這邊吃到飽都算我的」、「能讓我炫富的好地方」、「….也太佛心」、「好佛喔！高雄就是讚啦！最愛高雄了」、「好多古早味」、「哇！這30年前的價格」、「高雄岡山夜市的木瓜牛奶也是30元，是兩個禮拜前喝的價格」。
其中，也有不少知情人透露該店家名稱「高雄湖內書香園」、「高雄湖內」、「書香園！」、「湖內書香園」；不過，也有網友好奇「真的太便宜，難道不會虧損嗎」、「實在講，現在的原料價位，產品末售還可以賣這價位，我個人是不敢吃啦」、「有聽過一分錢一分貨嗎」，對此，原PO與一些知情網友則回應「老闆老闆娘對學生族群很照顧」、「老闆老闆娘捨不得學生花太多錢，讓利而已，不要把人想的那麼累」。（編輯：郭佩蓉）