COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吃完火鍋別幫收！「這動作」店員一看全中風：超多人雞婆

▲火鍋是許多人對抗寒流、低溫的必備神物，而許多人享受完美食後，都會隨手將桌面收拾一番。（示意圖／翻攝pixabay）
▲火鍋是許多人對抗寒流、低溫的必備神物，而許多人享受完美食後，都會隨手將桌面收拾一番。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 11:08:43

火鍋是許多人對抗寒流、低溫的必備神物，暖呼呼的湯頭搭配肉片、醬料，絕對能大飽口福，不過在享受完美食後，你是否也會隨手將桌面收拾一番呢？近日就有網友分享，自己去火鍋店用餐都會幫忙把「吃剩的食物醬料都倒進鍋子裡」，貼文引發熱議，不少店員也紛紛點出，「某個動作」他們看到都會超崩潰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文提到，自己超級喜歡吃火鍋，平常去火鍋店用完餐後都會稍微把桌子整理一下， 看過店員收桌會把吃剩的食物醬料都倒進鍋子裡，所以後來也都這樣做，原PO補充「因為從小跟家人去吃火鍋，家人都會教要收拾，但今天跟男友去吃完午餐後，突然想到這樣收會不會很怪，或是店員其實不喜歡客人自作主張？希望有人可以幫忙解答」。

▲火鍋店飲料機「超噁BUG！」女大生長大後才發現：多人的口水。（圖／翻攝Pixabay）
▲原PO分享，自己看過火鍋店員收桌會把吃剩的食物醬料都倒進鍋子裡，所以後來也都這樣做。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言「應該不用幫忙收，每個人收法不同，店員自己收比較順手」、「我會觀察店員怎麼收，然後照一樣的方法幫他們把餐盤疊好」、「只會把垃圾集中用乾淨的衛生紙包成一球」、「碗疊好、桌子擦乾淨就差不多了吧」、「我只會把桌子滴出來的湯稍微擦一擦 」、「客人好心歸好心，但你不知道店家事實上怎麼收東西的」。

此外，貼文也釣出不少火鍋店員留言，其中「把衛生紙丟鍋裡」店員最無法接受，「最賭爛丟衛生紙進去的客人」、「丟衛生紙很噁心，之後又很難處理」、「垃圾跟裝食物的地方不一樣，而且有時候碗裡還有湯，跟廚餘混一起根本幫倒忙」、「超多人喜歡把衛生紙丟到碗裡，真的不懂」、「還有衛生紙跟一些垃圾塞進去塑膠飲料杯，收回來分類要花更多時間處理」。（編輯：張志浩）

他吃火鍋狂要「這物」！服務生秒嚇到　眾震驚：新的搭法

台式火鍋哪間最頂？老饕推爆「這2家」狂讚：湯頭絕對贏

他免錢吃火鍋還爽領薪水！嗨曝「1夢幻職業」：門檻超低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀