吃完火鍋別幫收！「這動作」店員一看全中風：超多人雞婆
火鍋是許多人對抗寒流、低溫的必備神物，暖呼呼的湯頭搭配肉片、醬料，絕對能大飽口福，不過在享受完美食後，你是否也會隨手將桌面收拾一番呢？近日就有網友分享，自己去火鍋店用餐都會幫忙把「吃剩的食物醬料都倒進鍋子裡」，貼文引發熱議，不少店員也紛紛點出，「某個動作」他們看到都會超崩潰。
原PO在Dcard發文提到，自己超級喜歡吃火鍋，平常去火鍋店用完餐後都會稍微把桌子整理一下， 看過店員收桌會把吃剩的食物醬料都倒進鍋子裡，所以後來也都這樣做，原PO補充「因為從小跟家人去吃火鍋，家人都會教要收拾，但今天跟男友去吃完午餐後，突然想到這樣收會不會很怪，或是店員其實不喜歡客人自作主張？希望有人可以幫忙解答」。
貼文一出，網友紛紛留言「應該不用幫忙收，每個人收法不同，店員自己收比較順手」、「我會觀察店員怎麼收，然後照一樣的方法幫他們把餐盤疊好」、「只會把垃圾集中用乾淨的衛生紙包成一球」、「碗疊好、桌子擦乾淨就差不多了吧」、「我只會把桌子滴出來的湯稍微擦一擦 」、「客人好心歸好心，但你不知道店家事實上怎麼收東西的」。
此外，貼文也釣出不少火鍋店員留言，其中「把衛生紙丟鍋裡」店員最無法接受，「最賭爛丟衛生紙進去的客人」、「丟衛生紙很噁心，之後又很難處理」、「垃圾跟裝食物的地方不一樣，而且有時候碗裡還有湯，跟廚餘混一起根本幫倒忙」、「超多人喜歡把衛生紙丟到碗裡，真的不懂」、「還有衛生紙跟一些垃圾塞進去塑膠飲料杯，收回來分類要花更多時間處理」。（編輯：張志浩）