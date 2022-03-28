台灣「速食霸主」不是麥當勞？老饕全淚推這間：從小就愛
台灣目前速食品牌霸主包含麥當勞、肯德基、丹丹漢堡等都相當有名，也擁有許多忠實顧客，不過就有一名網友表示，除了上述品牌，他最懷念的其實是已經於1999年底撤出台灣「溫蒂漢堡」，貼文曝光，立馬釣出大批網友留言：「小時候幾乎每週都會去天母的溫蒂吃烤起司馬鈴薯，超懷念」、「這是我小時候吃的第一間速食店」。
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「太想念的溫蒂漢堡」為題，表示前幾年去印尼出差，突然看到在台灣消失已久的速食店「溫蒂漢堡」，突然非常懷念小時候曾經吃過的味道，「比起速食店的基本款，我最最最想念溫蒂的就是超多種口味的烤馬鈴薯」，讓他忍不住直呼：「好希望溫蒂重回台灣啊～」
貼文一出，網友紛紛留言，「我每次去日本至少有一餐會吃溫蒂」、「前幾年去日本看到溫蒂漢堡，也忍不住進去吃XD」、「在美國最愛溫蒂！漢堡薯條都好吃，紅茶很香、霜淇淋frosty也超讚」、「去日本和菲律賓都會特別吃一下」、「可惜沒了」、「之前去日本的時候吃，超喜歡的！好希望在台灣展店」。
也引來大批網友懷念喊，「這是我小時候吃的第一間速食店」、「以前台灣好多不同連鎖的漢堡店」、「小時候幾乎每週都會去天母的溫蒂吃烤起司馬鈴薯，超懷念」、「以前也好喜歡溫蒂，後來出國看到都一定要進去吃」、「以前在高雄吃過一次溫蒂炸蝦漢堡，記得很好吃」、「那年代只有溫蒂有烤馬鈴薯的時候很屌」。（編輯：賴禹妡）