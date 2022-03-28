上半年「5星座」財運爆棚！這位貴人超多　有望升官加薪

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上半年木星進入處女座的資源宮位，在此時期，或許你的投資項目有大幅度的進展、繼承一筆家庭給予的財產、努力工作的分潤抽佣撥入帳戶，請你利用這些金錢還清債務，將剩下來的錢用於儲蓄以及房產，奠定你的金錢基礎、或者是用於開展新的事業，日後這些存起來的小錢以及新事業，會為你的未來帶來超乎預期的財富與名望。不妨撥出一小部分的金錢、以及利用你所得到的聲望，用在公益項目之上，將財氣綿延出去。
第四名、射手座
上半年木星待在射手座的家庭宮位，聯手你財帛宮位中的冥王星，即將帶給你平常被你忽視的財富，也許你會在大掃除時，在隱密的地方找到一捲他人的私房錢、家中房產上漲連帶的地皮大幅增值、長年在角落生灰塵的古董也價值連城，這些湧入你家中的財富能量，使你有機會擺脫過去負債或經濟匱乏的囧境，記得這份被財氣淹沒包圍的感受，你就能夠與你即將要賺來的錢形成連結，自然而然不需要太費力也能將財氣招來身邊。
第三名、金牛座
上半年金牛座受到新月日蝕的影響，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，不但將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友，平常工作表現就亮眼的的你，相當懂得經營人脈、加上你不斷地持續精進工作技能的努力，這讓你在2022上半年有機會升官加薪、或者被高薪請調到夢寐以求的職位及部門、甚至是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司，給予你超乎預期的挖角條件，讓你想拒絕都難。記得身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，噓寒問暖、請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。
第二名、天蠍座
上半年天蠍座的守護星冥王星與木星形成良好的相位，加上落入財帛宮的滿月，這些會為你帶來超級好運。洽談已久的大項目終於簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大把銀子回鍋、甚至向上級提出的加薪條件比你想像的更加優渥，這些都要歸功於你的努力不懈，即便中途遭遇不順利，你都咬著牙撐過，如今迎來豐碩的果實顯化成金錢來到你身邊。此時的你完全就是人生勝利組，金錢對於你來說就有如呼吸一樣自然，記得對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係。
第一名、雙魚座
上半年雙魚座的命宮遇到難得一見的木海合相，接著又有金星進駐財帛宮位，還有火星也來幫忙，2022年上半年只要好好把握良機，無論投資、工作項目、自行創業都會相當不錯的成效，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，連帶而來的是向你綿延不斷湧來的金錢，讓你可以用於置產、升級生財工具、饋贈紅包向父母聊表心意、買個夢寐已久的大禮物送給自己。如此財運大好的時期，又有時間的話，報名一堂能為你整體能力加值的課程，讓你無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票喔。（編輯：郭佩蓉）
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