COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「上秒才剛打人」威爾史密斯奪影帝！PTT讚爆：實至名歸

▲威爾史密斯奪下第94屆奧斯卡影帝，但上秒才剛在台上打人，引發全球熱議。（圖／翻攝自Will Smith IG）
▲威爾史密斯奪下第94屆奧斯卡影帝，但上秒才剛在台上打人，引發全球熱議。（圖／翻攝自Will Smith IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 11:52:102022-03-28 11:55:07

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間今（28）日上午登場，場面相當盛大，怎料，台上的喜劇演員克里斯洛克，卻開起威爾史密斯的妻子玩笑，把威爾史密斯氣炸，衝去台上怒甩巴掌。稍早，威爾史密斯也確定奪下今年奧斯卡影帝，讓PTT網友們笑說「實至名歸」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，當時負責頒發最佳紀錄片獎的克里斯洛克（Chris Rock），嘲笑了威爾史密斯的老婆，潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭玩笑，結果直接惹怒愛妻心切的威爾史密斯（Will Smith）。

接著，威爾史密斯不疾不徐的走去台上，直接對克里斯洛克來一記右巴掌，再緩緩走回座位，即便克里斯洛頻緩「只是個玩笑話」，但威爾史密斯無法接受，怒飆一連串的髒話，最後克里斯洛克草草收尾，趕緊頒完獎尷尬下台。

▲威爾史密斯奪下第94屆奧斯卡影帝，但上秒才剛在台上打人，引發全球熱議。（圖／Will Smith IG）
▲因妻子的頭髮被開玩笑，威爾史密斯走上台打人，下秒就奪下奧斯卡影帝，掀起網友熱議。（圖／翻攝自Will Smith IG）
奧斯卡轉播單位也緊急做出消音，雖然無法得知是否串通，但相關影片以及討論早已鋪天蓋地。不過，威爾史密斯最終靠著《王者里查》奪下從影32年以來，首座奧斯卡影帝。

對此，得知喜訊後的PTT網友們，也紛紛笑著大讚「影帝實至名歸」、「那拳演得不夠好」、「證明是真影帝啊，現在twitter熱搜第一」、「一拳打出收視率」、「實境演技都表演給你看了，實至名歸」。（編輯：詹鎰睿）

奧斯卡／威爾史密斯奪影帝爆哭　衝上台打人創最尷尬一幕

奧斯卡爆衝突！威爾史密斯不爽老婆被笑　衝上台揍頒獎人

《海賊王》魯夫果實「劇情」出爐！衝推特熱搜：作者瘋了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀