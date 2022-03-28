「上秒才剛打人」威爾史密斯奪影帝！PTT讚爆：實至名歸
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間今（28）日上午登場，場面相當盛大，怎料，台上的喜劇演員克里斯洛克，卻開起威爾史密斯的妻子玩笑，把威爾史密斯氣炸，衝去台上怒甩巴掌。稍早，威爾史密斯也確定奪下今年奧斯卡影帝，讓PTT網友們笑說「實至名歸」。
據了解，當時負責頒發最佳紀錄片獎的克里斯洛克（Chris Rock），嘲笑了威爾史密斯的老婆，潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭玩笑，結果直接惹怒愛妻心切的威爾史密斯（Will Smith）。
接著，威爾史密斯不疾不徐的走去台上，直接對克里斯洛克來一記右巴掌，再緩緩走回座位，即便克里斯洛頻緩「只是個玩笑話」，但威爾史密斯無法接受，怒飆一連串的髒話，最後克里斯洛克草草收尾，趕緊頒完獎尷尬下台。
奧斯卡轉播單位也緊急做出消音，雖然無法得知是否串通，但相關影片以及討論早已鋪天蓋地。不過，威爾史密斯最終靠著《王者里查》奪下從影32年以來，首座奧斯卡影帝。
對此，得知喜訊後的PTT網友們，也紛紛笑著大讚「影帝實至名歸」、「那拳演得不夠好」、「證明是真影帝啊，現在twitter熱搜第一」、「一拳打出收視率」、「實境演技都表演給你看了，實至名歸」。（編輯：詹鎰睿）