墓地鑽孔要幹嘛？內行抖「真實用途」：封起來祖先會生氣
清明節快到了，不少人這陣子都在為了掃墓祭祖的事宜而忙碌著，有網友就分享，自己利用假日與家人提前掃墓，但卻發現墓地被鑽了許多不明小孔，因此懷疑有人想盜墓，於是就用蠟燭將洞口封住，但眾人看完紛紛直呼「慘了」、「完蛋了」，並揭露小洞的真實用途。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享了幾張照片，圖中可見，祖先的墓碑上被鑽了幾個小洞，原PO懷疑「有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？」，最後和家人討論後，他們則用蠟燭將小洞封了起來。
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「完蛋了」、「祖先要生77了」、「這不能這樣封啊大哥」、「裡面會有放什麼值錢的東西嗎」、「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎！盜墓有這麼不專業嗎？」、「這個已經『撿金』過了不會有人去盜墓的」。
不少網友也留言解釋，其實這些小孔洞，是為了「排水+氣體交換」而打的，「上面比較乾淨的是通氣用的，還有對不準有铣跑掉的痕跡，下面比較髒排水的，而且有段時間了」、「應該是親屬發現裡面積水，找人鑽孔打洞幫助排水」、「一孔排水一孔排氣，一高一低，低的你可以看到水痕，明顯有水有濕」、「把洞填滿，祖先晚上就託夢，要你燒一台除濕機給他」。（編輯：張志浩）