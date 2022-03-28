COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

墓地鑽孔要幹嘛？內行抖「真實用途」：封起來祖先會生氣

▲清明節快到了，有網友發現墓地被鑽了許多不明小孔，因此懷疑有人想盜墓。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲清明節快到了，有網友發現墓地被鑽了許多不明小孔，因此懷疑有人想盜墓。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 12:19:13

清明節快到了，不少人這陣子都在為了掃墓祭祖的事宜而忙碌著，有網友就分享，自己利用假日與家人提前掃墓，但卻發現墓地被鑽了許多不明小孔，因此懷疑有人想盜墓，於是就用蠟燭將洞口封住，但眾人看完紛紛直呼「慘了」、「完蛋了」，並揭露小洞的真實用途。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享了幾張照片，圖中可見，祖先的墓碑上被鑽了幾個小洞，原PO懷疑「有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？」，最後和家人討論後，他們則用蠟燭將小洞封了起來。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO懷疑可能是盜墓者鑽孔想行竊，因此用蠟燭將小洞封了起來。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「完蛋了」、「祖先要生77了」、「這不能這樣封啊大哥」、「裡面會有放什麼值錢的東西嗎」、「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎！盜墓有這麼不專業嗎？」、「這個已經『撿金』過了不會有人去盜墓的」。

不少網友也留言解釋，其實這些小孔洞，是為了「排水+氣體交換」而打的，「上面比較乾淨的是通氣用的，還有對不準有铣跑掉的痕跡，下面比較髒排水的，而且有段時間了」、「應該是親屬發現裡面積水，找人鑽孔打洞幫助排水」、「一孔排水一孔排氣，一高一低，低的你可以看到水痕，明顯有水有濕」、「把洞填滿，祖先晚上就託夢，要你燒一台除濕機給他」。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲網友紛紛留言解釋，其實這些小孔洞，是為了能讓墓地「排水+氣體交換」。（圖／翻攝自爆廢公社）

掃墓前必看！清明節「10大禁忌」千萬別犯　4水果不要拜

清明掃墓小心「13禁忌」　千萬別做這事：絕對惹怒好兄弟

清明掃墓「掛紙」不可忘！專家教4步驟：幫祖先趕走孤鬼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀