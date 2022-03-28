威爾史密斯衝上台暴打！他揭「護妻心境」：其他人難理解
今年登場的第94屆奧斯卡頒獎典禮，最終由威爾史密斯（Will Smith）奪下影帝，不過在此之前，卻因為愛妻的病徵，遭到頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開玩笑，讓史密斯直氣到走上台打人，震驚外界。對此，有同樣經歷的影評人膝關節也分享自己心境，花了3年多才恢復正常。
還原整起經過，起因是負責頒發最佳紀錄片獎的喜劇演員克里斯洛克，在過程中開了潔達柯倫蘋姬史密斯（Jada Koren Pinkett-Smith)的頭髮玩笑，說是可以去演《魔鬼女兵2》，結果惹怒了在旁邊的丈夫威爾史密斯，緩緩走上台當場賞了克里斯洛克一記耳光，回到座位後直接痛罵「不要拿妳的髒嘴說我太太！」讓現場一片尷尬，最後克里斯洛克幽默化解，引來笑聲後，才趕緊頒完獎走下台。
這段畫面引起外界關注，許多網友更大讚威爾史密斯的行為「真男人」，最後也順利拿下從影32年以來的奧斯卡影帝。
對此，影評人膝關節則解釋，其實潔達在2021年就出現健康問題，掉髮嚴重，長回頭髮的速度慢，才會剃成光頭。
膝關節也坦言，自己有著相同問題，「圓形禿其實對當事者來說是很困擾的，我自己前前後後發生過很多次，本來只有禿一塊，最後變成兩塊、三塊，然後三塊拼成一整塊。沒有經歷過的人很難理解那種焦慮無奈。我最後經歷約三年多才恢復正常」。（編輯：詹鎰睿）