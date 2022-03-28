衝好市多加油站！他開窗喊「這句」結局尷尬：下次不敢了
美式賣場「好市多（Costco）」販賣多樣化、份量大的商品聞名，另外也有部分分店有設立加油站，提供民眾較便宜的油價，對此，就有網友分享經驗，表示她日前和老公去加油時，搖下車窗喊「95加滿」，沒想到店員開始教導如何操作自助加油，讓兩人尷尬到不行，貼文一出，網友也紛紛笑喊：「員工應該見怪不怪了！」
該名網友昨（27）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示剛剛去好市多新莊店買東西時，發現隔壁加油站已經開了，老公一看立即把車開進去，並傻傻的開窗喊「95加滿」，沒想到下秒員工開始教學自助加油的步驟直到結束，原來在好市多加油站都是採取自助加油的方式，讓她直呼：「尷尬到死哈哈哈！」
貼文一出，網友紛紛留言，「社死現場」、「工讀生：第一次來加油吼」、「學習新事物很棒」、「還好我是中壢人，第一波就知道好市多怎麼加油啦」、「員工肯定傻眼」、「好市多都是自助加油吧」、「太可愛了」、「抱歉，我也是搖下車窗，說95加滿」、「員工表示：大哥，服務費要抽20%」、「員工應該見怪不怪了」。
另外，也有不少民眾敲碗自家縣市的好市多設立加油站，「高雄也需要好市多加油站」、「很棒，可惜只有3家門市有」、「小小的高雄就有2間好市多，可是卻沒有開加油站，好難過」、「嘉義店在宣布新莊店要蓋加油站時也有說要蓋，到現在還不知道在哪」、「高雄說要蓋蓋到現在都沒看到」、「希望台中南屯店也有附設加油站，不過看來很困難，沒有腹地可以興建」。（編輯：賴禹妡）