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衝好市多加油站！他開窗喊「這句」結局尷尬：下次不敢了

▲好市多部分分店有設立加油站，提供民眾較便宜的油價。（圖／讀者提供）
▲好市多部分分店有設立加油站，提供民眾較便宜的油價。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 13:56:24

美式賣場「好市多（Costco）」販賣多樣化、份量大的商品聞名，另外也有部分分店有設立加油站，提供民眾較便宜的油價，對此，就有網友分享經驗，表示她日前和老公去加油時，搖下車窗喊「95加滿」，沒想到店員開始教導如何操作自助加油，讓兩人尷尬到不行，貼文一出，網友也紛紛笑喊：「員工應該見怪不怪了！」 

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該名網友昨（27）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示剛剛去好市多新莊店買東西時，發現隔壁加油站已經開了，老公一看立即把車開進去，並傻傻的開窗喊「95加滿」，沒想到下秒員工開始教學自助加油的步驟直到結束，原來在好市多加油站都是採取自助加油的方式，讓她直呼：「尷尬到死哈哈哈！」 

▲一名男網友透露，自己日前去自助加油時，等了前方客人5分鐘以上，但他看到對方的「結帳畫面」後瞬間愣了，不禁直呼「我等了你5-8分鍾，然後你只加了28塊1公升的油...」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友分享經驗，表示她日前和老公去加油時，搖下車窗喊「95加滿」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「社死現場」、「工讀生：第一次來加油吼」、「學習新事物很棒」、「還好我是中壢人，第一波就知道好市多怎麼加油啦」、「員工肯定傻眼」、「好市多都是自助加油吧」、「太可愛了」、「抱歉，我也是搖下車窗，說95加滿」、「員工表示：大哥，服務費要抽20%」、「員工應該見怪不怪了」。 

另外，也有不少民眾敲碗自家縣市的好市多設立加油站，「高雄也需要好市多加油站」、「很棒，可惜只有3家門市有」、「小小的高雄就有2間好市多，可是卻沒有開加油站，好難過」、「嘉義店在宣布新莊店要蓋加油站時也有說要蓋，到現在還不知道在哪」、「高雄說要蓋蓋到現在都沒看到」、「希望台中南屯店也有附設加油站，不過看來很困難，沒有腹地可以興建」。（編輯：賴禹妡） 

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