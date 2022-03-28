亞洲歐美兩樣情？威爾史密斯護妻打人被罵：對你感到失望
今年第94屆奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith），因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開他妻子的玩笑，直接上台給了一記巴掌，震撼外界。怎料，別於亞洲一面倒的力挺，美國網友們竟然是反過來痛批威爾史密斯，應該撤銷獎項，「我對你很失望」。
還原整起經過，起因是負責頒發最佳紀錄片獎的喜劇演員克里斯洛克，開了潔達柯倫蘋姬史密斯（Jada Koren Pinkett-Smith)的頭髮玩笑，結果當場惹怒了丈夫威爾史密斯，最終換來一記耳光，而打完人的威爾史密斯，回到座位後則大聲連罵2次「不要拿妳的髒嘴說我太太！」讓現場一片尷尬，相關畫面立刻瘋傳各大社群媒體。
事後，威爾史密斯奪下影帝後也發表感言，雖然一度眼眶泛淚，「這可能是我職業生涯中最偉大的時刻」，但最後仍提到，「當你遇到不尊重你的人，還必須露出微笑，假裝一切沒事發生」，同時也向自己失控的行為，對典禮以及其他人道歉「愛會讓你做瘋狂的事」。
事件曝光後，無論台灣還是日本的網友，都紛紛力挺威爾史密斯的行為，「開人家妻子因病掉髮的玩笑話，確實很糟」、「我認為親人被侮辱而感到憤怒是正確的」、「如果心愛的妻子外表被侮辱，做為丈夫，我會很高興我打了一巴掌」。
但也有不少的美國網友譴責暴力，不僅灌爆史密斯的社群平台，其新聞相關貼文都出現批評聲浪，「這人一瞬間毀掉30幾年的職業生涯」、「應該立即把他帶走，那演講根本是玩笑話」、「閉嘴哥們，你不應該向我們道歉」、「他襲擊了克里斯洛克，為什麼沒被刪除獎項」，不過也有人反轟「你會向拿你家人的病開玩笑的人道歉嗎？」（編輯：詹鎰睿）