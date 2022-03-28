多條傳播鏈延燒！本土＋34　各縣市確診病例分佈一次看懂

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台北市＋3
案22952為40多歲女性，居住於台北市內湖區，係新北市本土案22741之接觸者，於3月25日出現咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛及發燒症狀， 27日採檢PCR陽性確診，Ct值14.86，北市衛生局匡列其密切接觸者6人居家隔離，並擴大採檢44人，結果尚在檢驗中。
案23022為40多歲男性，居住於台北市萬華區，係基隆市本土案23023之接觸者，23日出現喉嚨痛症狀，27日自行快篩陽性，28日PCR陽性確診，Ct值15。北市衛生局已匡列密切接觸者7人居家隔離，刻正安排採檢並持續疫調中。
案23024為50多歲男性，居住於台北市士林區，係桃園市大潭發電廠確診案之接觸者，因同事確診，於27日公司召回採檢PCR陽性確診，Ct值22.9，目前無症狀，北市衛生局已匡列同住家人2人居家隔離並持續疫調中。
新北市＋6
案22953（男性，20多歲）居住泰山區，為樹林科技廠員工，3月25日匡列居家隔離，採檢PCR陰性，3月27日居隔期間出現發燒症狀，二度採檢PCR轉陽性，Ct值20.6，全案累計已有23人染疫。
案22947（女，未滿5歲）居住三重區、為三重確診案22701相關案，為案22839的家人，匡列為接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值32.69，該個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。
中和確診案22598相關案有2人，案22945（女性，30多歲）居住中和區、為麵店的店員，3月20日曾到中和分店支援，3月26日接獲通知有確診的足跡前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7，初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。
案22946（女性，30多歲）居住中和區、行政人員，3月26日出現喉嚨痛、流鼻水的症狀，當天接獲超商足跡重疊的簡訊，3月27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，CT值14.3；個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人，已安排採檢，持續疫調中。
案23023（女，40多歲）居住汐止區、與基隆確診案相關，職場工作地在台北市，3月26日出現喉嚨痛症狀，3月27日發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16；個案疫調自述3月21日曾至基隆市愛四路與5位朋友見面聊天，其中1人為今日公布的台北市確診案23022，初步疫調匡列接觸者51人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。
案22944（女，60多歲）居住中和區，3月26日因陪並前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值33.7，個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，目前感染源不明，持續疫調中。
新北市最新確診足跡
基隆市＋10
2例：是市警局的行政人員，皆在24日晚間有參加警察局表揚餐會。
6例：是二信中學學生，其中3例是日前公告的案22846之同班同學，3例是另一班級學生；
1例：是到銀河小吃店消費的民眾。
1例：是海洋大學的學生，昨日晚間主動進線篩檢後確診，個案是一名20多歲的女性，她自述是因為住在台北的海大教授確診，教授通知他的接觸者其確診的消息，女學生接到消息後雖然沒有症狀，但前往至部基篩檢後確診。
基隆市最新確診者足跡
台東縣＋4
2例為昨天公佈的卑南區一家庭群聚相關，累積已6人染疫。今天新增的兩位染疫者，一位案23029是自行前往關山慈濟快篩陽性，後經PCR檢驗確診，一位是前往初鹿快篩站快篩陽性，後經PCR檢驗確診，目前尚沒有案號。這兩位新增確診的感染源不明都還在調查。
台東縣最新確診者足跡
新竹縣＋4
大潭電廠職場群聚相關。分別為案22957移工宿舍的泰籍男移工，Ct值18.3；另3例則為移工宿舍交通車司機（案22954，Ct值12.3），以及其同住的兒子、兒子女友（尚未有案號）。
桃園市＋4
大潭電廠職場群聚相關。案22948、22949為大潭電廠外包廠商、案23025為案22949之妻子、案23026為案22948之女兒。
桃園市最新確診者足跡
新竹市＋2
大潭電廠職場群聚相關。為案22955、案22956，兩人為母女，是竹縣確診者案22954的接觸家人。
高雄市＋2
前鎮化工廠群聚相關，案22958與案22959，Ct值分別為14.8、15，都是指標個案22456同職場的同事，兩人共同負責職場中的第二機台，也是同一班的同事。這起群聚案經基因定序是BA.2，其病毒株在台灣尚未見過，排除與過去高雄的群聚案有關。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。