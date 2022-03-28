「這3根」是何物？直覺選答案　測驗你是否與財神有緣

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請看著以下這張圖，直覺選出你認為它是什麼：
A：頭髮
B：噴泉
C：樹枝
D：昆蟲的觸角
-選好看答案-
選擇「A：頭髮」的你：與財神的緣分為30％
頭髮是一種生長緩慢的東西，反映出你必須靠每個月固定儲蓄，才能慢慢累積財富。雖然這樣的方式無法讓你瞬間擁有大筆金錢、過著奢侈的生活，不過可別小看靠自己努力堆疊起來的一點一滴，它仍然能讓你過著安穩的生活喔！
選擇「B：噴泉」的你：與財神的緣分為70％
噴泉象徵著強而有力的泉水，選擇這類型的人擁有創業的個性，或是靠著副業賺取比別人更多的外快，自然也有比別人更多的財富。不過你也可能因此賺得快、花得也快，因此得好好節流，不然也可能將賺來的錢花光光喔！
選擇「C：樹枝」的你：與財神的緣分為10％
樹枝在現代生活中並不適特別有用，收集起來比較無意義，你雖然渴望變得富有，但有時因為努力的方向錯誤，導致自己離財運越來越遠，建議你多項成功人士學習，或是多聽聽不同意見，找尋正確的方法還是有機會扭轉乾坤。
選擇「D：昆蟲的觸角」的你：與財神的緣分為100％
昆蟲的觸角是牠們重要的感應器官，表示你很能找尋賺錢的時機及方法，只要發現適合的就會毫不猶豫地行動，只要能持續實踐，相信你一定會財源滾滾來，可說是與財神爺最有緣的人喔！（編輯：陳珮瑜）