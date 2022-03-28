威爾史密斯上台揍人 張齡予逆風駁歪理：錯了就是錯了
第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今（28）早上舉行，最佳男主角由威爾史密斯（Will Smith）奪下，但他因妻子被頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開玩笑，衝上台掌摑對方，引發全球關注，反倒搶走了典禮本身的風采。對於威爾史密斯為護妻打人的行為，支持與批評的都有，台灣網友似以認同居多，不過美女主播張齡予卻逆風發言，認為「任何形式的暴力都不能被允許」，直言錯了就是錯了！
張齡予在臉書發文表示，「今天討論最盛的話題莫過於影帝在上億人的典禮直播場合上台揍人...我看『目前』大部分網友輿論說活該欠揍，雖說在別人傷口上灑鹽人人不爽，但我有點逆風，我覺得無論任何理由、任何形式的暴力都不能被允許，更何況是一個意見領袖足以對大多數人有示範效果。」
張齡予強調，「『玩笑』有沒有開過頭不得體，那是一個層次的事情，但出手傷人這應該是『普世價值』不能被容忍吧！」張齡予更以法國查理週刊總部槍擊案為例，反問大家「難道大家也認同就因為兇嫌覺得諷刺漫畫諷刺了他的宗教領袖，所以闖進去槍擊掃射害十多人死亡很合理嗎？我們難道可以因為對一個人有怎樣不滿，就去傷害別人、一旁的人還幫腔暴力行為嗎？」
張齡予質疑，「如果今天主角跟情節不是這樣，大家也會讚聲真男人？如果這樣的狀況因人設事的可以被允許，那以後任何暴力行為是不是都有可以解釋的空間？是不是都可以條件性、例外性的合理化？」
張齡予認為，「即便是再『其情可憫』錯了就是錯了，法律上即便從輕量刑也還是有刑責。我們到底希望給下一代怎樣的人生觀道德觀？我們正在發揮怎樣的社會責任？直觀性的同理心或許應該要再多一點全面性的謹慎觀照」。最後也感慨幸好自己的小外甥還不懂事，看不懂新聞，「不用怕他們學到這種一旦不爽就可以去揍人洩憤的歪理」。（編輯：倪浩軒）