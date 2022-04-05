衝好市多見「一人一罐」女驚呆！會員抖出真相：內行都知
美式賣場好市多因為販售大份量的食物以及日常用品，加上價格經濟實惠，成為不少人逛賣場的首選之一。而近日，就有網友去逛好市多時，卻發現不少人的推車內都有一樣物品，但自己卻從來沒有買過，好奇背後原因，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「才剛加入好市多會員三個多月，每次去逛的時候都發現每個人推車內幾乎都有一瓶白白紅紅的牛奶？我自己是沒有買過，是有多好喝啊？大家怎麼都是買同一罐，沒有其他的品牌可以選了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「柯克蘭鮮奶吧，好市多自有品牌，是最便宜又大罐的喔」、「好市多的自有品牌，柯克蘭鮮奶，大瓶又便宜」、「自有品牌無誤，內行要買前都會看有沒有好市多自有品牌的，會比較便宜」、「自有品牌通常比一般品牌還便宜喔」、「柯克蘭啊，好市多自有品牌，很多東西他們都有推出喔」、「我都只買好市多自有品牌的東西，俗又大碗啦」。
事實上，原PO看到的「紅白牛奶」外包裝，確實為好市多自家品牌「柯克蘭」的產品，外媒CNN就曾經揭露，好市多的年營收1187億美元當中，竟然有高達四分之一的收入來自自有品牌柯克蘭，顯見其影響力非常大，報導強調，柯克蘭的優勢之一，就是價格比美國國內同類品牌便宜至少20%。然而在台灣，同一種物件，但因為是自家品牌，價格自然比他牌更低，顯然好市多的低價策略成功行銷，並讓自有品牌形象留存會員當中，可以說是非常厲害！（編輯：張嘉哲）