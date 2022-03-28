為何台灣旅遊慘輸外國？旅者揭「致命敗筆」：勇氣誰給的

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貼文一出，隨即有不少網友回應「台灣夜市除了形狀不一樣以外，其他都差不多，章魚燒、QQ球、骰子牛、夜市牛排、藥燉排骨」、「出國旅遊兩次跟國內旅遊比較的心得，台灣一堆旅遊景點都像沾個醬油一樣，硬體設施簡單主題薄弱，連什麼老街等等真的只有一條街，還是比我家巷子還短的街…日本是什麼旅遊景點樣樣規模，大小、主題樣樣都有到位！台灣別說到位連及格線都不到」、「沒美景，又到處收費景區，價格貴，小又難逛，台灣除了美食…出了國門真的不能比」。
另外更有不少旅客點破「致命敗筆」就是住宿價格，紛紛痛批「你拿台灣同等星級或同等級住宿價格去比較一下韓國跟日本好了，台灣住宿業者到底是哪來的勇氣敢開這種價格做生意的？」、「同樣的住宿費用，國外品質卻是高上台灣好幾檔次」、「我三千內就可以爽住日本五星級飯店，光這個就贏了」、「台灣的飯店是連高收入國家都覺得貴的那種」。（編輯：潘毅）
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