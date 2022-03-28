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為何台灣旅遊慘輸外國？旅者揭「致命敗筆」：勇氣誰給的

▲近幾年受到疫情影響，全球觀光旅遊業都受到重創，而不少台灣人也轉向國內旅遊。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近幾年受到疫情影響，全球觀光旅遊業都受到重創，而不少台灣人也轉向國內旅遊。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 23:49:30

近幾年受到疫情影響，全球觀光旅遊業都受到重創，而不少台灣人也轉向國內旅遊。不過就有網友觀察到「台灣旅遊被很多人嫌爛」，而貼文一出隨即有不少旅者點破「致命敗筆」：勇氣到底誰給的？

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》發出疑問「常常聽到台灣旅遊被很多人嫌爛，理由是夜市、老街都賣差不多的食物與東西，裝置藝術景點也都比不上外國，但真有這麼爛嗎？」

▲台人紛紛點出台灣觀光遭遇的問題。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲台人紛紛點出台灣觀光遭遇的問題。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
貼文一出，隨即有不少網友回應「台灣夜市除了形狀不一樣以外，其他都差不多，章魚燒、QQ球、骰子牛、夜市牛排、藥燉排骨」、「出國旅遊兩次跟國內旅遊比較的心得，台灣一堆旅遊景點都像沾個醬油一樣，硬體設施簡單主題薄弱，連什麼老街等等真的只有一條街，還是比我家巷子還短的街…日本是什麼旅遊景點樣樣規模，大小、主題樣樣都有到位！台灣別說到位連及格線都不到」、「沒美景，又到處收費景區，價格貴，小又難逛，台灣除了美食…出了國門真的不能比」。

另外更有不少旅客點破「致命敗筆」就是住宿價格，紛紛痛批「你拿台灣同等星級或同等級住宿價格去比較一下韓國跟日本好了，台灣住宿業者到底是哪來的勇氣敢開這種價格做生意的？」、「同樣的住宿費用，國外品質卻是高上台灣好幾檔次」、「我三千內就可以爽住日本五星級飯店，光這個就贏了」、「台灣的飯店是連高收入國家都覺得貴的那種」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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