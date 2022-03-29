威爾史密斯、克里斯洛克和好了！現場好友曝「私下互動」
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間（28）日上午登場，結果卻傳出威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球議論。不過根據外媒報導，同為奧斯卡頒獎典禮嘉賓、兩人共同好友吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）則出面表示「一切都過去了，他們是兄弟」。
回顧整起事件，克里斯洛克在準備頒獎時，提到威爾史密斯的老婆，並且大開潔達·蘋姬的髮型大開玩笑，指出現在的造型很像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的造型，但那是因為潔達·蘋姬長年飽受脫髮症之苦，是自己一直以來的困擾，結果威爾史密斯聽完一番話後起身走向克里斯洛克，接著就是一巴掌打過去，讓眾星雲集的場面非常尷尬。
由於事情發生太突然，導播根本來不及避掉該放送事故，僅能連忙消音，但原始影片仍在網路上瘋傳，威爾在打完克里斯洛巴掌後，回到座位上還二度大聲吼叫「別用你那張臭嘴講我老婆的名字」，最後克里斯洛克面露尷尬的說「剛剛那是.....電視史上最精彩的一刻」。
不過，根據外媒《紐約時報》報導，兩人的共同好友美國饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy”Combs）向媒體透露「威爾史密斯和克里斯洛克重修舊好了，已經沒有問題了，事情過去了，我可以證實這一點，一切只有愛，他們仍然是兄弟」。
只不過雖然兩人就算已經和好，該事件仍然引起不小的迴響，除了警方透露將會介入調查此事之外，奧斯卡主辦單位以及美國影藝學院高層也傳出震怒的消息，威爾史密斯的奧斯卡獎座恐怕也有可能被收回，讓這一巴掌成為奧斯卡有史以來最尷尬的一幕。（編輯：張嘉哲）