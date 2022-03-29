頂呱呱買一送一爆造假！苦主愣：騙超大　實測秒輸麥當勞

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結果活動才開始沒幾天，就有不少網友朝聖時發現詭異點「剛剛去消費，你們活動也太沒有誠意吧，說買一送一的薯條沒有，單點薯條卻有？」、「要點薯條，結果店員說那是要做套餐的薯條，不是買一送一的薯條＝＝還有這樣的？」、「+1，不給我買一送一的薯條優惠，但是單點可以？然後我單點薯條和呱呱包，算我120！也不是算88！」、「說買一送一薯條雞翅沒有，但台面上明明就有，到底在促銷什麼啦，不要騙人好嗎」、「重新排隊也不能買第二組，比麥當勞還沒誠意，麥當勞不用重新排隊就能買好幾組欸」。
另外，也有不少頂呱呱愛好者提到「每次辦活動不是缺貨就是限量沒有告知，以後是不是先註明哪些分店不參加此次活動，免得浪費別人時間」、「店員說今天『買一送一』的地瓜薯條賣完了.....但『沒有買一送一』的地瓜薯條可以買，請問這是什麼情況啊.....要辦活動要有誠意啊」。
而對於民眾大量投訴，頂呱呱28日也出面回應表示，這次買一送一的活動超出預期，每間分店的消量都很大，薯條、雞翅及雞塊都銷售一空，預計兩天內補足；另外，頂呱呱強調沒有限制各分店買一送一、套餐如何配送的情況，詳情會再跟分店進行了解。（編輯：張嘉哲）