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頂呱呱買一送一爆造假！苦主愣：騙超大　實測秒輸麥當勞

▲麥當勞首度開賣黃金地瓜條，頂呱呱立刻大力宣傳地瓜薯條買一送一，引發老饕朝聖。（圖／取自頂呱呱粉專）
▲麥當勞首度開賣黃金地瓜條，頂呱呱立刻大力宣傳地瓜薯條買一送一，引發老饕朝聖。（圖／取自頂呱呱粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 07:31:45

日前麥當勞不僅推出多款漢堡復刻回歸，也推出新品「地瓜薯條」，話題性十足，而台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」也不甘示弱，推出地瓜薯條等五樣餐點買一送一的活動，結果沒想到不少客人到場朝聖之後，卻意外發現頂呱呱買一送一有「暗黑秘密」，直衝臉書粉專上砲轟「這麼沒誠意乾脆不要做」、「我要直接去吃麥當勞了，不想做活動就不要做」。

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頂呱呱在23日發文表示，只要在4月21日以前，手持「春暖花開，酷碰共享」的文宣圖片，出示給店員看的話，民眾就能享有地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及指定飲品等5種商品的買一送一優惠，另外，還有多種組合套餐也是下殺到百元以內，讓不少饕客認為非常划算。

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▲頂呱呱炸雞推出多樣商品買一送一，結果卻爆出活動沒有誠意，有店員甚至將「買一送一」的薯條以及「搭配套餐」的薯條分開計算。（圖/頂呱呱臉書）
結果活動才開始沒幾天，就有不少網友朝聖時發現詭異點「剛剛去消費，你們活動也太沒有誠意吧，說買一送一的薯條沒有，單點薯條卻有？」、「要點薯條，結果店員說那是要做套餐的薯條，不是買一送一的薯條＝＝還有這樣的？」、「+1，不給我買一送一的薯條優惠，但是單點可以？然後我單點薯條和呱呱包，算我120！也不是算88！」、「說買一送一薯條雞翅沒有，但台面上明明就有，到底在促銷什麼啦，不要騙人好嗎」、「重新排隊也不能買第二組，比麥當勞還沒誠意，麥當勞不用重新排隊就能買好幾組欸」。

另外，也有不少頂呱呱愛好者提到「每次辦活動不是缺貨就是限量沒有告知，以後是不是先註明哪些分店不參加此次活動，免得浪費別人時間」、「店員說今天『買一送一』的地瓜薯條賣完了.....但『沒有買一送一』的地瓜薯條可以買，請問這是什麼情況啊.....要辦活動要有誠意啊」。

而對於民眾大量投訴，頂呱呱28日也出面回應表示，這次買一送一的活動超出預期，每間分店的消量都很大，薯條、雞翅及雞塊都銷售一空，預計兩天內補足；另外，頂呱呱強調沒有限制各分店買一送一、套餐如何配送的情況，詳情會再跟分店進行了解。（編輯：張嘉哲）

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