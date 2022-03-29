台灣女生「身高、罩杯PR值」曝！妹子見平均值愣：要哭了

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原PO也舉例，若小花160cm／Ecup，身高PR55，比55％的女生高；罩杯PR85，比85%的女生還要大；不過她看完對照表也震驚「原來178cm的稀有程度跟I罩杯一樣，我以前班上還真的有一個180cm的女同學」。
從對照表可以看到，PR3是150公分／A罩杯，若身高160公分就有PR55，而PR99.9則是178公分；而罩杯部分，B罩杯在PR15到25之間，C罩杯在PR35到55之間，D罩杯則在PR65到75之間，再往後每增長一個罩杯，PR值就多10。
貼文一出，掀起熱議，「原來大部分人都D嗎，我以為大部分都B欸」、「D其實沒有想像中那麼大啦，也可能台灣罩杯關係，平常路上也不會特別露其實真的看不出來」、「我身邊的人也都差不多在B，看來還是我孤陋寡聞了」、「其實說我覺得算準，班上瘦瘦纖細女生155/40、165/45以下，看起來有點起伏大概都C，所以正常身材平均有D好像合理」。
其中不少網友因為身高、罩杯的PR值差異頗大，紛紛留言，「看身高的時候微笑找，往右邊繼續看到罩杯的時候，pr3，失去微笑」、「身高PR55，奶PR15，不說了先哭」、「身高25，罩杯99」、「身高比95%的人高，胸圍比97%的人小，好勵志，我先去哭一下」；但也有網友表示，自信就是美，「不重要，不管PR多少，每個女孩都是最美最好看的」、「唯一支持這句話！自信就是美！」、「沒錯，大家都是獨一無二的」。（編輯：郭佩蓉）