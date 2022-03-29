爭鮮「隱藏吃法」一顆壽司變5元！老饕認了：公開的秘密
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，其中老字號的「爭鮮」即便面臨後來入續進駐的「壽司郎」、「藏壽司」，仍舊以萬年不漲的30元低價殺出自己的一片天。不過，就有網友意外發現爭鮮更划算的吃法，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛晚上9點快10點去買爭鮮，買了一盒10顆竟然只要50元而已欸！一直以為晚上只會有8折優惠，沒想到竟然直接打對折」原來，原PO購買爭鮮的店家就是位於車站、捷運站內的爭鮮外帶門市，經常提供單顆壽司10元的店家，往往到了準備打烊時，為了不浪費食物，而以更優惠的價格售出，讓原PO大感滿足。
貼文一出，網友紛紛回應「越晚就會越便宜啊哈哈哈哈哈！因為賣不掉，我有一次捷運站等男友，就看著他們一路越喊越低」、「壽司賣不掉就要報廢了哈哈哈，能賣一點是一點！早就是公開的秘密了啦！」、「這種東西當天賣不掉就要全部丟掉，他們當然寧願降價囉！」、「恭喜撿到便宜！一顆五元的爭鮮壽司我可以啊！」、「妳的開心我隔著螢幕都能感受到XD」。
也有不少老饕分享經驗「我朋友也是去這種外帶門市買過，直接買一送一，後來還想吃，店員直接送他一整盒XD」、「我也有買過，兩大盒只要75元，打折真香」、「以前我爸都挑12點他們打烊的時候買，一顆只要一元」、「大部分都是8折居多，除非單顆剩下很多就會有比8元還要更低的價格」、「外帶門市一顆10元，快打烊救回從8元開始一路往下喊，晚上9點去都很划算」、「8點半到9點經過可以注意看看，不過板橋的常常都是快9點的時候開始喊，有時候9點半還在喊XD」。（編輯：張嘉哲）