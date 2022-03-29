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水費從700暴增到4萬2！她愣「沒漏水」　內行抖嚴重後果

▲原PO家中水費從700元暴增到4萬2千多元，可是家中「沒漏水」，讓她不知問題到底在哪。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO家中水費從700元暴增到4萬2千多元，可是家中「沒漏水」，讓她不知問題到底在哪。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 09:44:11

一般來說，家庭用水電費每一期應繳金額大致上不會差太多；不過就有一名女網友發文，表示家中水費以往都是700-1000元，但近期收到通知「5月預估得繳納水費金額為4萬2千多元」，可是家中「沒漏水」，讓她不知問題到底在哪，貼文一出，也有內行人曝恐怖後果。

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該名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示以往家中水費都落在700-1000元，但這次卻突然變成4萬2410元，「打電話詢問自來水公司，他們表示他們的水錶沒壞，要我們自己去外面找人維修」，但因為沒經驗，她也在文末發問「請問有人遇過嗎？ 維修要多少費用？那水費呢？謝謝各位」。

▲原PO家中沒漏水，但水費竟然從700元暴增到4萬2千元。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
▲原PO家中沒漏水，但水費竟然從700元暴增到4萬2千元。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
貼文一出，掀起熱議，「四萬多，這是每天都像噴泉在漏了吧」、「嚇死四萬多水費」、「超誇張的數字」、「4萬多水費？！ 你家有游泳池嗎？」、「比我家公司倉庫的冷卻水塔，用量還要兇」、「這個已經不是漏的問題了吧！這個水量已經太扯了」、「你是在付整棟大樓的水費嗎」。

對此，原PO也解釋，從樓頂檢查到樓下都沒有發現漏水的問題，「因為家人住20年以上了，以前都1千而已，是這次突然變成這樣」，收到通知以前水流量也沒變，核對水表也沒錯，不知問題到底在哪。

其中，也有內行網友曝光嚴重後果，「你漏水的區域大概是水錶到水塔之間這段在漏，所以你家裡沒用水沒發現漏水但是錶還在跑，而且水壓正常是因為水塔一樣的水量，所以你沒發現，關掉水錶開關水錶不跑，然後家裡不用水，看水塔水位做記號，等幾個小時看水位有無變化，如果沒有那就是水錶到水塔這段爆了，如果真的這樣，建議要快處裡，不然這樣多的水一直往地下跑，會不會造成地基流失很難說」。

另外，也有網友好奇「怎會收到5月帳單」，是否是「未來帳單」？就有網友解釋，「那個單據不是水費單，是水公司抄表員藍芽列印機的突增通知單，超過平常用量的幾%以上才會有，所以你三月的帳單就是水公司1/28去妳家抄的，言下之意你五月份的水費單水公司也是3月底就會去抄了」。（編輯：郭佩蓉）

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