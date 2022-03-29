水費從700暴增到4萬2！她愣「沒漏水」　內行抖嚴重後果

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，掀起熱議，「四萬多，這是每天都像噴泉在漏了吧」、「嚇死四萬多水費」、「超誇張的數字」、「4萬多水費？！ 你家有游泳池嗎？」、「比我家公司倉庫的冷卻水塔，用量還要兇」、「這個已經不是漏的問題了吧！這個水量已經太扯了」、「你是在付整棟大樓的水費嗎」。
對此，原PO也解釋，從樓頂檢查到樓下都沒有發現漏水的問題，「因為家人住20年以上了，以前都1千而已，是這次突然變成這樣」，收到通知以前水流量也沒變，核對水表也沒錯，不知問題到底在哪。
其中，也有內行網友曝光嚴重後果，「你漏水的區域大概是水錶到水塔之間這段在漏，所以你家裡沒用水沒發現漏水但是錶還在跑，而且水壓正常是因為水塔一樣的水量，所以你沒發現，關掉水錶開關水錶不跑，然後家裡不用水，看水塔水位做記號，等幾個小時看水位有無變化，如果沒有那就是水錶到水塔這段爆了，如果真的這樣，建議要快處裡，不然這樣多的水一直往地下跑，會不會造成地基流失很難說」。
另外，也有網友好奇「怎會收到5月帳單」，是否是「未來帳單」？就有網友解釋，「那個單據不是水費單，是水公司抄表員藍芽列印機的突增通知單，超過平常用量的幾%以上才會有，所以你三月的帳單就是水公司1/28去妳家抄的，言下之意你五月份的水費單水公司也是3月底就會去抄了」。（編輯：郭佩蓉）