黃虛線超車被檢舉？網見「罰單原因」怕爆：每天都在違規
遵守交通規則是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，而政府也有設立檢舉制度，讓民眾能互相監督，近日一名網友就分享，自己某天因為開車急著回家上廁所，在路上超了幾台車，沒想到就收到檢舉罰單，不過細看原因後竟令他大長知識，貼文掀起熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，有天他開車行經高雄某路段時，因為太想上廁所，於是就加速往前超了2台車，不料過幾天後，就收到被檢舉罰單，原因為「在前行車連貫二輛以上時超車」，由於過去沒有接觸過這則法規，原PO驚呼「有些規矩真的是遇到了才知道，我承認我不知道不能連續超越兩台車，我違規我認了」。
貼文一出引發熱議，許多網友留言「長知識了」、「有這一條嗎，那我好像天天違規，以後不敢了」、「原來虛線超車，一次只能一台」、「檢舉者真的內行，連這條罰則都知道」；有人則認為「有這條沒錯，但前面有兩隻以上的烏龜擋住，真的很讓人賭爛」、「考駕照有考過的樣子啊」、「其實主因是怕對面有來車交會」。
事實上，根據我國《道路交通管理處罰條例》有明確指出，「在學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會或前行車連貫二輛以上超車」，有上述情形之一者，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。（編輯：張志浩）