金針菇飯糰退燒？網愣整排特價 老饕急喊「這口味」最讚
Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」與全家聯名推出「金家ㄟ飯糰」，一開賣就引發搶購熱潮，讓許多民眾抱怨買不到，不過近日卻有網友發現，居然3種口味全貼「友善食光」特價，讓他好奇「是關注度下滑了嗎」，對此，不少老饕在留言區急推薦，辣炒豬肉口味最值得購買。
根據網友於《7-11全家 各超商新品資訊共享》PO文表示，「是關注度下滑了嗎？先前都買不到的，今天看居然3款都有，且還有友善食光7折」，最後原PO挑選了泡菜鮪魚和蟹膏口味，並分享心得「覺得（吃起來）還OK，大家先前沒買到的，現在應該都買的到了吧？」
對此，不少網友表示「我也是今天早上買到，期望大大，失望大大」、「話題性吸引人吧，其實不太好吃」、「前天第一次買，買蟹膏口味，幾乎都是飯，吃不出什麼味道，覺得有點雷」、「可能是走下坡了，所以比較容易買到」。
老饕則出面推薦，辣炒豬肉口味才是最美味，「辣炒豬超好吃誒！！我家這裡都沒有了，連門外玻璃上都沒貼活動海報，我以為是限時活動而已」、「覺得最好吃的是辣味豬肉！」、「喜歡吃辣的，辣炒豬肉其實還蠻好吃的」、「辣炒豬肉不錯吃 」。
若使用全家便利商店APP中的「地圖趣」功能，可以用「夯品地圖」查到各店「金家ㄟ聯名」的存貨狀況，根據《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，聯名御飯糰已經不如先前搶手，相當多店家有庫存可以購買，不過還是有部分店家缺貨中，若想要購入的民眾，建議可先查詢存貨後再前往。（編輯：鍾怡婷）