高鐵乘客「自私行為」網喊超沒水準！釣苦主崩潰：還濕的

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO心想「快拿出你們的衛生紙啊，它要流過來了」，豈料對方一行四個人以及旁邊被撞掉咖啡的男子「完全沒人動作」，還舒適的坐在位置上，但眼看咖啡大軍已往第二、三排座位進攻，也讓原PO趕緊叫友人拿起放在地上的包包，「我拿起手機試圖查詢有沒有文字客服可以聯絡，剛好車務人員來到這節車廂」，但那五個人不但沒人向服務人員求助，甚至還開心地自拍。
她見到這一幕超傻眼，趕緊攔截車務人員並說明情況，還好高鐵工作人員及清潔阿姨動作非常迅速，拿著紙巾便開始一排一排擦拭，「始作俑者們呢～則繼續裝死在位子上」，也讓原PO忍不住直呼「不管你是在台鐵或是高鐵上打翻飲料，只要你有心、你願意，事情可以快速並圓滿解決，而不是不做任何動作，裝死在位子上，這樣只會造成大家更大的困擾」。
貼文一出，網友全看傻，「沒水準兼沒教養」、「好沒公德心」、「環境整潔本來就是大家要共同維護的，真的不懂這些人是什麼心態？就算打翻飲料的當下沒有紙巾可以擦拭，好歹也要有個動作吧？例如趕緊去廁所拿衛生紙，或向附近的服務（清潔）人員求助，而不是傻傻地坐在那邊」、「我覺得素質真的可以再提高一點，舒服乾淨的環境是大家共同維護來的」。
其中，還有一名苦主回應「乾，上次從宜蘭坐客運回台北就遇到這種，飲料倒了也不說、不會擦，下了車才發現我的袋子下面怎麼濕濕的，還給我聞到是多多綠的味道，XX氣死」。（編輯：郭佩蓉）