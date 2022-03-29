大港開唱失物招領！「整坨黑色」全場看懵 炎亞綸也好奇
高雄「大港開唱」上週末在高雄駁二藝術特區舉辦，2天活動皆吸引上萬人參與，場面相當盛大，不過每每在大型活動結束後，許多民眾常會將個人物品遺忘在現場，昨（28）日大港開唱官方也在臉書粉專貼出失物招領，並將物品編號，但千奇百怪的失物，意外引起網友們熱議。
大港開唱臉書粉專「Megaport 大港開唱」公布失物招領，將民眾遺失的物品標註1到140編號，並分為5張照片上傳，圖中可見，遺失物不乏常見的衣物、帽子、水壺、眼鏡、證件卡片等，甚至還有單邊拖鞋和疫苗小黃卡，網友都逗趣的表示「怎麼連黃卡都能忘記啦XD」、「只有一隻拖鞋還走的回家嗎」、「每年失物招領，都可以擺大港二手市集了」。
此外，受到最多人矚目的，則是編號85~90的AirPods單邊耳機，以及編號114的整坨黑色不明物體，「85～90猜對的機率根本比中發票還低」、「AirPods是要用耳屎辨認嗎」、「AirPods」、「耳機怎麼幾乎都是左耳」而針對編號114，網友們也議論「114是誰的猛毒掉了」、「無法解讀114耶」、「無解到大家只能叫他114哈哈」，就連有上台表演的炎亞倫也在留言區表示「都沒人好奇114？」
官方也提醒，若在大港開唱期間有遺失物品，可私訊粉專後，提供姓名、電話、地址、遺失物編號，並在29日下午時段（13:00-17:00）至手環兌換處隔壁的倉庫領取；若無法親自取回的物品，將在週三（30）日陸續進行回覆與處理，招領必須在4月8日前回覆，逾時不候；證件類失主請提供身分證字號或是學號，以便識別。（編輯：張志浩）