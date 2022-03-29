露營夯慘！搭帳最害怕遇到啥？眾點名「2字」：差點出事
近幾年台灣吹起一股露營的風潮，在許多人的社交平台上都能看到山上搭營、升野火的照片，對此就有網友好奇，露營時遇到什麼狀況最讓人害怕呢？貼文曝光後，不少人秒答：「風，雨不算什麼，但帳篷真的怕風！」
該名網友今（29）日在PTT貼文，他以「露營最怕遇到什麼」為題，表示現在全台都在瘋露營，感覺去露營就有可能遇到許多可怕的事情，包含昆蟲、大自然的聲音、隔壁帳篷太吵或天氣不佳等不可控情形，讓他好奇問露營行家們：「最怕會遇到什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言，「沒有冷氣吹」、「露營區一定是蚊子」、「認真打呼」、「怕裝備比別人廢」、「沒水準的人啊」、「下雨」、「忘了帶咖啡豆，很想回家拿」、「露營最怕沒帶到的東西」、「卡拉OK大賽」、「小黑蚊」。
不過，最多網友秒點名「狂風」更恐怖，「風，雨不算什麼，但帳篷真的怕風」、「狂風，海拔3000以上被吹斷營柱，下一秒瞬間割破外帳然後在暴雨中搶救帳篷，氣溫一兩度吧」、「我帳篷也是被風吹到快壓到臉上，隔天一早營柱正常，慶幸沒被吹歪」、「之前有一次颱風擦過，我又剛好在山上迎風面，營繩被繃斷，但營柱沒斷沒歪，天幕整個倒下。還好我帳篷本身很防風，所以還算沒事」。（編輯：賴禹妡）